Presenza di insetti: chiuse per disinfestazione due sale operatorie dell’ospedale di Tradate

Due sale chirurgiche chiuse per disinfestazione all’ospedale Galmarini di Tradate. L’intervento si è reso necessario per la presenza di insetti che hanno indotto la direzione dell’Asst Sette Laghi a bloccare l’attività e procedere con la santificazione.

«Una misura precauzionale – spiega l’azienda – dovuta alla presenza di mosconi. Dato che non si è individuata la via d’accesso si è preferito intervenire immediatamente per evitare qualsiasi possibilità di proliferazione di agenti infestanti».

Le due sale sono collocate al quarto piano e si ritiene che gli insetti siano entrati attraverso il tetto e il sottotetto: si procederà quindi anche alla valutazione di tutta l’area così da evitare il ripetersi di queste presenze.

Il blocco delle due sale non ha però comportato la variazione dell’attività in programma per oggi: non sono stati cancellati o rimandati gli interventi in programma.

La Sette Laghi ha investito 3,5 milioni di euro per rinnovare l’intero quartiere operatorio: si tratta di un intervento che non porta grandi disagi alle quotidiane attività in quanto sarà installato un prefabbricato. Le operazioni di realizzazione di collegamento del modulo all’ospedale sono partiti e tutto il progetto sarà completato entro fine anno.

Le operazioni di disinfestazione dovrebbero durare solo oggi e da domani, sabato 29 giugno, saranno tolte le transenne.