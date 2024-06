Riva: “Un futuro migliore per Ispra, dove ogni cittadino si senta parte di una comunità”

Un progetto per Ispra che nasce dall’incontro e dal confronto tra cittadini, uniti dal desiderio di costruire un futuro migliore per il proprio comune. Cristina Riva, guida la lista Ispra Cresce, ispirata al civismo e alla pluralità di esperienze. Nel programma elettorale troviamo una serie di proposte che mirano al miglioramento della qualità della vita, della sicurezza e della bellezza urbana ma ancora di più alla coesione e al rafforzamento del senso di comunità. QUI I CANDIDATI

Medico anatomopatologo, con alle spalle una lunga e strutturata carriera sia nella sanità che nell’amministrazione, Cristina Riva ha ricoperto anche l’incarico di consigliere comunale e consigliere provinciale a Varese con delega alla cultura: «Ho avuto grandi maestri e ho imparato l’importanza della comunicazione e della sinergia tra i mondi che riguardano servizi essenziali per la vita dei cittadini come appunto l’amministrazione pubblica e la sanità».

«Abbiamo costituito questo progetto per Ispra – spiega Riva – chiedendoci quale tipo di futuro volessimo per la nostra cittadina. Insieme, abbiamo immaginato un comune dove il benessere pubblico sia al centro e dove tutti possano vivere bene. Un luogo curato, nei servizi al cittadino e nel decoro urbano in cui sia piacevole trascorrere il proprio tempo. Un luogo in cui le strade non siano solo vie di transito, ma anche spazi di incontro, sicuri per tutti e a misura di bambino e di conseguenza di ogni cittadino».

Ispra Cresce pone l’accento sulla valorizzazione delle realtà caratteristiche come la presenza del Jrc e del territorio con l’importanza del lago e del lungolago «un meraviglioso attrattore turistico ed emblematico. Tuttavia, alcune aree richiedono una nuova progettualità. Vogliamo promuovere un turismo lento e sostenibile, valorizzando i sentieri e le strade bianche che collegano i vari punti di interesse del territorio». In quest’ottica si inserisce anche la proposta per la creazione di un museo diffuso che unisca la componente naturalistica con quella storico-culturale. «Pensiamo a un percorso che includa le cappellette votive, la chiesetta di Barza, il lavatoio delle cascine e le strutture di archeologia industriale come il circuito delle fornaci. È un progetto ambizioso ma fondamentale per mantenere viva la nostra identità e il nostro patrimonio».

La comunicazione e il coinvolgimento dei cittadini sono aspetti centrali nel programma così come il sostegno alle realtà del mondo associativo e del volontariato: «Dobbiamo supportare le associazioni locali e creare una rete di attori educativi che collaborino per il bene della comunità. Questo ci permetterà di costruire una comunità educante, dove ogni individuo possa contribuire e crescere».

LE PROSSIME PRESENTAZIONI DELLA LISTA – Gli appuntamenti della lista Ispra Cresce proseguono sabato 1 giugno in piazza san Martino dalle ore 16. Sotto il gazebo si parlerà soprattutto di educazione e ambiente e ci sarà una piccola sorpresa per tutti. I bambini con le loro famiglie saranno invece ospiti molto attesi del giocoliere Dado che intratterrà grandi e piccini domenica 2 giugno dalle ore 10,30 in piazza Locatelli. La chiusura della campagna elettorale è invece prevista per il 5 giugno alle ore 20,45 all’Hotel Europa.

