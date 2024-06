Scarseggiano gli alimenti del Banco Alimentare, l’appello della Mensa del Padre Nostro

Iniziano a scarseggiare gli alimenti a lunga conservazione del Banco Alimentare. Lo annuncia il referente della Mensa del Padre Nostro di Castellanza, Adriano Broglia chiedendo l’aiuto di tutti per aiutare le numerose famiglie in difficoltà che si rivolgono all’ente caritatevole.

«Abbiamo ricevuto una lettera dal Banco Alimentare di Muggiò con la quale ci avvisano che per i prossimi mesi di giugno, luglio e agosto scarseggieranno gli alimenti a lunga conservazione della Comunità Europea ( Agea ) – spiega Broglia -. La nostra associazione sta già acquistando gli alimenti base della spesa che distribuisce settimanalmente. Siamo in difficoltà con latte, pasta, legumi, tonno, polpa di pomodoro e farina. Il vostro aiuto in questo momento di difficoltà diventa ancora più importante. Potete lasciare le vostre donazioni nei carrelli della spesa sospesa posizionati all’ingresso dei supermercati Gigante e Tigros di Castellanza o alla tabaccheria Saravalli di viale Lombardia anche nel mese di agosto. nNei mesi di giugno e luglio siamo presenti il martedì e il giovedì nella sede del banco alimentare piazza Soldini 8 entrata da piazza Mercato dalle ore 14,30 alle 17,30».