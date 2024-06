Simone, giovane ginnasta acrobatico di Casciago sul tetto d’Europa

Simone Croci ha 13 anni, è nato nel 2011 ed è da sempre appassionato di ginnastica. Prima la ginnastica artistica poi dal 2021 la ginnastica acrobatica. Il giovane atleta di Casciago è tesserato con la Flyer Gym, una delle società che a Varese insegna questo tipo di disciplina.

In poco più di tre anni Simone ha raccolto successi e premi e a giugno 2023 è stato selezionato per partecipare agli allenamenti della nazionale FISAC TEAMGYM. In questo anno sono state tante le trasferte a Cesenatico per gli allenamenti, in attesa che compia 14 anni per poter gareggiare con la nazionale FISAC e partecipare a gare internazionali.

Simone a marzo ha potuto gareggiare cn la società CFFS Ronco Scrivia (Genova) per partecipare alla “International TEAMGYM Cup” a Tallin in Estonia, dove con la sua squadra composta da Simone, Aurora ed Andrea ha conquistato il primo posto con un eccellente risultato. Alla successiva “International Team Gym Cup-final Step” di Cesenatico del 9 giugno la squadra ha raggiunto il 2° gradino del podio.

Lo stesso giorno, con la sua squadra di Varese, la Flyer Gym, Simone, insieme a Federico, Elisa, Sofia e Lucrezia ha conquistato il titolo di campioni nazionali grazie agli allenatori Aurora e Ricky che con la loro professionalità e simpatia hanno formato un gruppo di atleti e amici.