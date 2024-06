Sogolow e Horowitz: “Lavoriamo per una Varese più forte in difesa”

Max Horowitz e Zach Sogolow compaiono insieme, come sempre quando è previsto un loro intervento, al palasport di Masnago in un momento caldo dell’estate della Pallacanestro Varese. In questi giorni scadono alcune clausole sul contratto dei giocatori, è di oggi il primo acquisto ufficiale mentre la campagna abbonamenti prosegue e la coppa, al contrario, svanisce. Partiamo proprio da quest’ultima notizia con un’avvertenza: non assegniamo i “virgolettati” all’uno e all’altro anche perché spesso hanno risposto insieme alla stessa domanda. In buon italiano, e questo va sottolineato come una nota positiva.

NIENTE EUROPA – Dopo la semifinale della passata stagione, la Itelyum non disputerà la Fiba Europe Cup 2024-25. Non per scelta societaria ma perché non ci sono stati spiragli nel regolamento: chi arriva nell’ultimo terzo di classifica in patria, non può partecipare. «Per noi la coppa è importante: ha un costo ma la consideriamo un investimento ma abbiamo contattato più volte Fiba Europe e abbiamo capito che non ci sono i margini per l’iscrizione. Siamo delusi ma non abbiamo scelta».

“HOT LINE NICO” – La mancanza di coppa influirà sulla permanenza di Nico Mannion a Varese? Boh, verrebbe da dire o, meglio, non è probabilmente così importante (anche perché non parliamo di Eurolega): «Con Nico abbiamo avuto diversi colloqui, anche stamattina. Lui è coinvolto in quello che facciamo, chiede quali sono le mosse della squadra. Ora noi lo lasceremo tranquillo per le partite della Nazionale. Dopo di che aspettiamo se ci saranno offerte o altre decisioni».

ITALIANI, LISTA LUNGA – Le tempistiche sul mercato interno, apparse diverse rispetto ad altre squadre, non preoccupano i due gm: «Come abbiamo le liste dei nomi stranieri abbiamo anche quelle degli italiani e negli ultimi giorni abbiamo sostenuto colloqui con almeno dieci giocatori e con i loro rappresentanti».

Non sarà – spiegano – un mercato “anagrafico”: «Abbiamo già in squadra Mannion, Assui, Librizzi, Okeke e Virginio che tra l’altro sono tutti giovani. Quindi i nuovi acquisti non devono per forza essere under 26 o under 23 (le due fasce che permettono di ricevere premi in denaro ndr): sceglieremo in base alle necessità». Perso Moretti per Venezia, la porta non è chiusa per Tomas Woldetensae («Lo abbiamo sulla lista, dobbiamo parlare con lui e con l’agente») mentre Jeff Brooks interessa ma sembra, per ora, lontano («Ci piace, è un ottimo giocatore, ma ha molto mercato e molti estimatori»).

BORN IN THE USA – Altri due nomi caldi sono quelli di Sean McDermott e Gabe Brown per i quali si attendono movimenti. «La loro situazione è interconnessa a tutte le altre che abbiamo aperte: abbiamo degli obiettivi di squadra e ragioneremo in quel senso. Di certo i canali con loro e i procuratori sono continuamente aperti».

TRE OBIETTIVI – A proposito di queste tre “mete” che società e staff tecnico vogliono perseguire, i due gm spiegano: «Vogliamo mantenere lo stesso alto livello in attacco della squadra dell’anno scorso, migliorare il lato della difesa (questa indicazione tornerà diverse volte nel discorso di Horowitz e Sogolow ndr) e cercare di dare continuità al roster. Questo perché giocando un basket diverso dalle altre squadre, crediamo sia meglio non ricominciare da capo ogni estate».

Justin Gray

ECCO GRAY – Proprio l’ambito difensivo è quello che ha spinto verso l’ingaggio di Justin Gray annunciato poche ore fa. «Crediamo che Justin sia un giocatore molto forte in fase difensiva e ci possa aiutare proprio proprio nel migliorare sotto questo aspetto. In attacco è soprattutto un tiratore ma può anche correre il campo come del resto facevano le nostre ali in passato. Titolare o riserva? Non ragioniamo in questi termini: ognuno deve guadagnarsi i minuti in campo: giocherà chi se lo merita».

ABBONAMENTI APERTI (ONLINE) FINO A SETTEMBRE – La questione abbonamenti e le critiche ricevute per alcune scelte (parterre scontati, aumento netto dei costi per gli under 18, sparizione della fascia under 30) è stata spiegata solo oggi da Sogolow e Horowitz. Che hanno ammesso il ritardo (per quel che conta) spiegando come «anche queste critiche sono importanti per migliorare».

«La nostra scelta, sul parterre, è quella di avvicinare quante più persone possibili al campo: per questo abbiamo abbassato alcuni prezzi. Sappiamo che alcune fasce d’età non sono più nell’elenco ma abbiamo previsto durante l’anno una serie di iniziative – dai mini-abbonamenti, ai biglietti di gruppo e altro ancora – per dare a tutti l’opportunità di seguire la squadra. Anche perché sappiamo bene quanta sia la passione intorno alla squadra». A margine è stato quindi comunicato che, online, resterà aperta la possibilità di abbonarsi lungo tutta l’estate.