Pallacanestro Varese in “ristrutturazione” tra mercato e nuovi soci

Sono giorni di ricostruzione, questi, in casa Pallacanestro Varese. Ricostruzione della squadra in attesa di capire quanti giocatori rimarranno dall’anno scorso ma anche della struttura societaria e, in un certo senso, dei tifosi.

LA SQUADRA – Il termine ormai imminente del 30 giugno porterà con sé le prime notizie definitive sulla composizione del roster, anche se una è data per fatta: l’addio di Davide Moretti che andrà a completare il reparto esterni della Reyer Venezia (da dove escono Spissu, direzione Saragozza, e De Nicolao verso Cantù). Varese incasserà il buyout previsto dagli accordi ma dovrà riposizionarsi sul mercato italiano in attesa, anche, di capire se Nico Mannion (a destra nella foto in alto) rimarrà biancorosso o meno. Fino a oggi non si registrano proposte concrete da Eurolega ed NBA (le situazioni “codificate” dal contratto) ma per capire cosa farà il play azzurro servirà del tempo.

Nei giorni scorsi i dirigenti si sono mossi sul mercato dei lunghi, perché il pivot titolare è ruolo “affrancato” dagli incastri di contratto dei giocatori già nel portafoglio varesino. Pare però tramontata la pista, a lungo calda, di Ejiofor “EJ” Onu, 2,11 che ha giocato a Bamberg nella passata stagione. Il centro avrebbe infatti ricevuto un’offerta dall’estero (Turchia?) più corposa di quella recapitata da Varese e sembra aver preso una strada diversa. A meno che non si tratti di un tentativo di bluff sul tavolo verde del mercato da parte dei suoi agenti.

Altri due uomini in sospeso sono capitan Sean McDermott e Gabe Brown: al primo è stata presentata una proposta di rinnovo con ritocco dello stipendio che al giocatore pare interessare. Anche in questo caso però, non si può ancora “incasellare” il suo nome tra quelli già in rosa perché l’ala ha estimatori: Varese è protetta dalle clausole d’uscita (se lo perdesse, passerebbe all’incasso) ma c’è ancora tempo per liberare l’americano. Quanto a Gabe Brown, che lo scorso anno firmò un “2+1”, logica vuole che sia un giocatore di Varese ma qui, a quanto pare, la società non è così certa di una conferma (che comunque non sarebbe vista come un ripiego).

LA SOCIETA’ – Cambia di nuovo l’assetto societario della Pallacanestro Varese e lo fa con un nome “pesante”: una parte di quote (intorno al 12%: provengono dal pacchetto personale di Scola) andrà a un nuovo soggetto, la PV Ignis Srl, che ha tra i suoi investitori l’uomo d’affari Stefano Alberto Bonfiglio, varesino di nascita e poi attivo tra gli USA e Londra nell’ambito dell’alta finanza. Bonfiglio (foto in alto a sinistra) è stato il tramite per la sponsorizzazione di Itelyum è fondatore e managing partner di una grande società di private equity (la Stirling Square Capital Partners che in portafoglio ha proprio l’azienda lodigiana) e genero di uno dei maggiori businessmen argentini, Rolando Gonzalez-Bunster, legato anche alla famiglia Clinton. Bonfiglio ha circa la metà delle quote di PV Ignis dove però sono presenti altri soggetti tra i quali (sembra: non è ufficiale ma) ci sia lo stesso Rosario Rasizza vista la presenza di figure che lo affiancano in “Orgoglio Varese”.

A questo punto le quote della Pallacanestro Varese sono suddivise tra VSE-Varese Sport and Enterteinment (45%), Luis Scola (33%), PV Ignis (12%), Varese Nel Cuore (7%) e Il Basket Siamo Noi (3%). Le percentuali potrebbero essere differenti di qualche mezzo punto. A “svelare” l’operazione è stata proprio l’assemblea del consorzio Varese nel Cuore che ha dato il proprio assenso lunedì all’ingresso di PV Ignis.

TIFOSI – Parlare di “ristrutturazione” in questo caso è un azzardo ma è anche il tramite per ricordare che oggi – mercoledì 26 – prende il via la seconda parte della campagna abbonamenti denominata “Per la maglia!”. Oltre che online sul sito ufficiale, i tifosi possono sottoscrivere le tessere alla Itelyum Arena: da mercoledì a venerdì tra le 16 e le 19, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. In questa seconda fase in vendita libera non è prevista la promozione per i parterre e, attualmente, non è stato comunicata un’eventuale riapertura a settembre.