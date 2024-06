Sono un disabile in carrozzina e non riesco a prenotare un viaggio con Rfi perché la Carta blu non funziona

Mauro (nome di fantasia) ha 33 anni ed è diversamente abile e come tale è possessore di Carta Blu (leggi il regolamento), una tessera gratuita nominativa emessa per specifiche categorie di persone con disabilità residenti in Italia che consente di usufruire della gratuità del viaggio, in territorio nazionale, per l’accompagnatore del disabile su carrozzina, e permette al disabile di viaggiare al costo di un semplice biglietto base.

In una lettera firmata e inviata a Varesenews ha raccontato quanto è accaduto durante la prenotazione di un viaggio:

«Ho prenotato un viaggio per il giorno venerdì 5 luglio 2024, con tutte le relative assistenze di SalaBlu, che è una sorta di ufficio che organizza gli accompagnamenti ai treni delle persone non autonome e aiuta in tutte le incombenze “ferroviarie” gli utenti dotati di carrozzina. Tornando a venerdì 5 luglio, prenoto un viaggio da Pesaro a Milano, e qui comincia una via crucis: Sala blu non può emettere il biglietto perché c’è un problema col software di Trenitalia. Ok, pazienza, dico, aspetto qualche giorno. Nulla cambia, riscrivo a Sala Blu, la quale mi chiede di andare a Busto Arsizio per fare il biglietto nella stazione centrale della mia cittadina. Benissimo, mi reco in stazione, ma anche qui, stesso copione. Non è possibile emettere questo benedetto biglietto e mi devo recare a Milano Centrale o a Milano Porta Garibaldi nel gabbiotto di Trenitalia. Ma dico, veramente? Io non mi muovo da Busto Arsizio e non ho nessuna intenzione, per un disservizio di Trenitalia, di dovermi muovere io. Attendo di essere chiamato da un responsabile per chiarire velocemente, spero, questa situazione. In fondo, parliamo, di un semplicissimo biglietto di un treno».

La replica di Rfi contattata da Varesenews per avere una risposta sul disservizio è stata la seguente: «C’è stato un guasto tecnico le cui cause sono in corso di accertamento».

