Sosta irregolare in via Torino a Gallarate? “Continueremo a sanzionare”

“Come assessore alla Sicurezza con delega alla Polizia Locale, come già fatto in passato, continueremo a effettuare dei controlli lungo Va Torino per il rispetto del codice della strada con l’intensificazione negli orari di maggiore affluenza”.

Lo scrive l’assessore alla sicurezza e polizia locale Germano Dall’Igna, rispondendo ad un cittadino che ha scritto a lui e ha segnalato anche a VareseNews la situazione di via Torino, dove è frequente la sosta di veicoli a bordo strada, in una via che in alcuni punti è piuttosto stretta, pur rappresentando un asse principale della città.

Dall’Igna ha invitato il cittadino-ciclista (usa la bici per andare al lavoro) chiedendo di “mantenere preferenziale il canale istituzionale aperto verso tutti i cittadini”.

La questione è comunque di rilevanza pubblica e meritevole di approfondimento, di fronte a un malcostume molto diffuso e considerato accettabile nonostante comporti rischi soprattutto per le utenze deboli, ciclisti e pedoni, ma non solo: «Abbiamo sanzionato in alcuni momenti, ovviamente non possiamo mantenere una pattuglia fissa» spiega Dall’Igna a Varesenews. «Ho chiesto ai miei di sanzionare ulteriormente».

Va comunque detto che non è certo la sola via Torino a presentare sosta in carreggiata: citiamo, solo a titolo di esempio e su punti molto diversi, la via Varese a Cascinetta in corrispondenza di esercizi commerciali, via padre Lega, la stretta via Postporta nel centro storico.