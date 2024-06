Tappa in Veneto per il festival Terra e Laghi con “La Regina dell’Acqua”

Giovedì 27 giugno il festival teatrale itinerante del Teatro Blu andrà in scena a Cassola, in provincia di Vicenza

Appuntamento in Veneto, gioedì 27 giugno, con Terra e Laghi, il festival teatrale itinerante del Teatro Blu. A Cassola, in provincia di Vicenza, la Compagnia teatrale Gli Alcuni di Treviso metterà in scena lo spettacolo “La Regina dell’Acqua” .

Interpreti: Polpetta e Caramella

Autore: Sergio Manfio

Regia: Sergio Manfio, Laura Fintina

I Cuccioli, con Polpetta e Caramella, interpretano a modo loro la famosa fiaba “La regina della neve”. Il coniglio Cilindro interpreterà la parte di Kai e la papera Diva quella di Gerda. Dopo varie peripezie e scontri tra i personaggi Cilindro verrà rapito e ipnotizzato dalla Regina dell’acqua che lo porterà nel suo palazzo. Abbiamo deciso di affrontare la tematica del risparmio dell’acqua e del suo uso consapevole nella quotidianità perché è un tema incredibilmente attuale. E dato che ci rivolgiamo ai bambini, che sono sempre un passo avanti ai grandi – e si dimostrano spesso molto più ricettivi di loro su determinati argomenti – ci è sembrata un’ottima occasione veicolare un messaggio così importante attraverso una fiaba.