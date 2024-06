Targhe d’oro per gli avvocati con 50 anni di professione a Varese

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Varese «comunica che, in occasione della Serata di gala che si terrà il prossimo 7 giugno presso l‘Hotel Capolago di Varese, verranno consegnate le targhe d’oro per i 50 anni di professione agli Avvocati Fausto Marelli, Marco Ascoli, Antonio Valoroso, Vincenzo Brianza e Giovanni Tavernari; le targhe d’argento per i 35 anni di professione andranno agli Avvocati Sergio Granata, Pasquale Basile, Giovanna Rateni, Alberto Valenziano ed Eugenio Corrias».

A tutti i premiati vanno «la stima e gli auguri dei Colleghi iscritti all’Ordine di Varese».