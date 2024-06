Tempo d’estate, a Castiglione Olona torna la magia del Palio dei Castelli

Tutto pronto a Castiglione Olona per la 47esima edizione del Palio dei Castelli, che torna puntuale ad aprire l’estate nel borgo.

Quest’anno il Palio e le numerose manifestazioni collaterali organizzate dalla Pro loco di Castiglione Olona proseguiranno dal 28 giugno al 7 luglio.

Si parte domani, venerdì 28 giugno con il primo weekend di eventi che si apre alle 19 al Parco di Monteruzzo con il “Palio a tutta birra”, con stand gastronomico e, dalle 21, la musica live di Kiero.

Sabato 29 giugno, alle 16 al castello di Monteruzzo lo spettacolare Torneo del Leone d’Argento, con i combattimenti d’epoca a cura di Sala d’Arme I Magli d’Acciaio. Alle 19 nuovo round del “Palio a tutta birra” con lo stand gastronomico e alle 21 la musica dal vivo con Ligera.

Sabato sarà anche il primo momento ufficiale del Palio: alle 20.30 nel Borgo antico (in piazza Garibaldi) la cerimonia di apertura ufficiale con il Corteggio alla Collegiata guidato dal Capitano del Palio. Alle 21 in Collegiata la benedizione del nuovo “Pallium” presieduta dal parroco don Ambrogio Cortesi.

Domenica 30 giugno dalle 11 alle 16 al castello di Monteruzzo proseguirà il Torneo del Leone d’Argento, mentre si attende il Corteggio storico che partirà alle 16.30 da piazza Garibaldi per arrivare al castello. Alle 17.00 nell’anfiteatro naturale di Monteruzzo la cerimonia di investitura del capitano del Palio e la premiazione del Torneo del Leone d’Argento.

Alle 17.30 – con partenza da via Marconi e arrivo a Monteruzzo – i più piccoli disputeranno la Corsa dei cerchi. Alle 17.30 a Monteruzzo la premiazione della corsa, la pesatura delle botti con l’assegnazione ai Rioni, e dimostrazione e spettacolo dei Bottari, allievi Bottari e Castellane.

Dalle 19 in poi prosegue il “Palio a tutta birra” con Dj set.

Per tutto il fine settimana si potrà visitare nel parco di Monteruzzo l’accampamento medievale curato da I Magli d’Acciaio e non mancherà il maxischermo per seguire gli Europei di calcio.

Per gli appassionati di birra ci saranno tante birre europee da Belgio, Germania, Irlanda e Inghilterra (oltre a quelle italiane).

Tutti gli spettacoli e gli eventi sono, come sempre, ad ingresso gratuito.