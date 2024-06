Terra avventura è il campo estivo dell’asilo Frascoli di Gurone

Giochi e attività all’aria aperta alla scoperta della natura e uscite sul territorio sono al centro della proposta di Campo estivo “Terra avventura” dell’asilo Frascoli di Gurone, a Malnate.

Dal 1 luglio al 2 agosto la scuola dell’infanzia di via General Ravina 18 a Malnate, offre ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni cinque settimane di campo estivo ricco di esperienze sensoriali e in natura, giochi e attività all’aria aperta per imparare divertendosi tra osservazioni e corpo in movimento.

LA GIORNATA TIPO

Il Campo estivo sarà aperto tutti i giorni dalle ore 7.30 del mattino alle 17.30 nel pomeriggio.

L’accoglienza dei bambini è prevista alle ore 9, con pre camp e gioco libero a partire dalle ore 7.30.

Le mattinate si svolgeranno tra attività e uscite sul territorio fino a mezzogiorno, con rientro in asilo per l’ora di pranzo.

A seguire spazio al riposo per i più piccoli, lettura e compiti per i più grandi.

Le attività riprendono alle 15.30 con piscina oppure laboratori ludici e giochi.

Dopo la merenda delle ore 16.30 spazio al gioco libero e ai saluti finali fino all’uscita alle ore 17.

COME PARTECIPARE

C’è ancora qualche posto disponibile per partecipare al Campo Estivo “Terra avventura” dell’asilo Frascoli.

Per maggiori informazioni e iscrizioni visitare il sito della scuola e scaricare il modulo di adesione a QUESTO LINK.

Oppure contattare la scuola dell’infanzia scrivendo a scuolamaterna.frascli@gmail.com o telefonando ai numeri 0332 974694 oppure 379 2708740.