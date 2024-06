Tre assessori e quattro consiglieri con delega nella giunta del sindaco di Gavirate Parola

Massimo Parola ha giurato come sindaco di Gavirate. L’ufficialità dell’inizio del suo mandato durante il primo consiglio comunale che si è svolto martedì 25 giugno.

Parola ha annunciato la squadra: Roberto Zocchi, come previsione, è stato nominato vicesindaco e si occuperà di urbanistica, lavori pubblici, patrimonio e arredi urbani. La più votata, Marta Meggiolaro è assessore ai servizi educativi un impegno che lei auspicava dato il suo impegno nell’istituto comprensivo. Come annunciato in campagna elettorale, la scuola viene elevata a capitolo assessorile a discapito della cultura che diventa delega consiliare.

Assessore al bilancio ma anche al commercio e al turismo è Guglielmo Orlando mentre Giuliana Bianchi mantiene, in continuità con la precedente giunta, l’assessorato ai servizi sociali.

Completano la squadra: la consigliera delegata Cecilia Zaninelli, seconda candidata più votata, che si occuperà di welfare, associazioni, informagiovani e informalavoro; Letizia Crivelli a cui sono stati assegnati frazioni e politiche giovanili, Federico Napoletano che seguirà sport e cultura ( che non rientra più in un assessorato). Giovanni Bregonzio continuerà a occuparsi, sempre come consigliere delegato, di ecologia, ambiente e sviluppo del programma.

Massimo Parola ha tenuto per sé gli incarichi di Protezione civile e Polizia Locale, proseguendo nel suo impegno nlla squadra di Silvana Alberio, aggiungendo attività produttive e personale.

La scelta di Parola per la nomina del vice, pur se attesa, viene commentata dalla sezione del PD per ribadire le distanze dall’ex tesserato: «Il neovicesindaco Zocchi, nostro Ex-iscritto, non ci rappresenta. Le sue legittime ambizioni personali e politiche non hanno tuttavia incontrato il favore della maggioranza dei nostri iscritti e, di conseguenza, ha preferito percorrere una strada diversa. Quindi: Buon viaggio!

Ci riconosciamo pienamente, ancora, nel progetto della lista “Vivere Gavirate” e con Gianni Lucchina e Beatrice Bisanti, eletti in consiglio comunale, con loro avvieremo un dialogo costante e costruttivo».

«Quando si partecipa ad una competizione – il commento del segretario Pierluigi Lucchina – si deve mettere in conto che si può vincere e si può perdere, ma l’importante è non perdere di vista l’obbiettivo. Saremo molto attenti e attivi su quanto accade e accadrà a Gavirate, discuteremo di idee, proposte per il bene del nostro paese, che cercheremo di condividerle attraverso il gruppo “Vivere Gavirate”. Sicuramente verrà fatta un’opposizione puntuale, attenta e costruttiva, chiaramente alternativa a quella vista fino a qualche settimana fa. Duole dirlo ma l’altissimo indice di astensionismo ha pagato dazio, questo deve far riflettere tutti, noi compresi.

Il nostro impegno sarà quello di consolidare questa fiducia attraverso iniziative che favoriscano una partecipazione sempre più ampia e consapevole. Vogliamo costruire insieme un futuro migliore per tutti, basato sui valori di democrazia, equità e progresso che ci contraddistinguono. Questa fiducia non verrà tradita».