Un concerto per ricordare don Lolo a Busto Arsizio

“La musica viene dal cielo ed è una delle arti che l’uomo può coltivare per elevare il suo lo spirito, inoltre è uno straordinario mezzo per unire i popoli; grazie alla musica nascono storie d’amore e di amicizia, e come tale favorisce la pace e la concordia. La musica nella Bibbia ha un valore non solo di lode ma anche di memoria. Ci sono dei Salmi che raccontano la storia di Israele e la raccontano in canto, in musica…”

È così che gli amici di don Isidoro Meschi presentanoil concerto programmato per la serata del 29 giugno presso la Chiesa del Sacro Cuore di Busto Arsizio dalle ore 21. Un appuntamento che diventa un modo per ricordare Don Isidoro Meschi, “prete felice” e sempre vivo nel ricordo di chi l’ha conosciuto e di chi, ancora oggi, ne sente parlare o gode dei doni da lui lasciati attraverso le sue opere, come la Comunità Terapeutica “Marco Riva”.

“A DON LOLO SULLE NOTE DELLO SPIRITO” è un’iniziativa che ha raccolto voci da più formazioni coristiche che si sono unite nel CORO “AMICI DI DON ISIDORO” che insieme alla COLLOREDO ENSEMBLE eseguiranno brani di un ampio repertorio.

Saranno voci soliste: Stefania Nevosi, Angela Verallo, Luciano Grassi e Fulvio Peletti Marco Zito sarà investito dell’onere della Direzione e dell’esecuzione all’ Organo

La formazione “Colloredo Ensemble” è invece composta da

Violino: Valentina Ghirardani, Gianrico Agresta

Viola: Dario Bevacqua

Violoncello: Teresa Majno

Organo e b.c.: Nicolò Gattoni