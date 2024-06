Un fine settimana con nuvole e temporali sulla provincia di Varese

Paghiamo ancora lo scotto di una forte instabilità che ci ha fatto illudere dell’arrivo dell’estate in questi ultimi giorni di bel sole, “incantesimo” che già sabato svanirà in modo violento per l’arrivo di temporali.

La situazione meteo viene così riassunta dal Centro geofisico prealpino: «Un vasto promontorio anticiclonico si estende sull’Italia favorendo oggi il bel tempo estivo ma andrà indebolendosi da domani per l’avvicinamento di una depressione presente sull’Europa occidentale. L’afflusso di correnti sudoccidentali più umide e instabili determinerà l’attivazione a tratti di fenomeni temporaleschi»

Dunque le previsioni.

Per venerdì «giornata ben soleggiata e calda con solo qualche cumulo nel pomeriggio sui rilievi. Probabilmente asciutto. Temperature massime prossime o poco oltre 30°».

Sabato: «Abbastanza soleggiato al mattino. Da metà giornata aumento della nuvolosità a partire dal Piemonte accompagnata da alcuni rovesci e temporali in particolare sui rilievi verso sera e localmente intensi su Ossola e Verbano.»

Domenica «rovesci in esaurimento nella notte e primo mattino. In giornata sole prevalente seppur con nuvolosità irregolare che potrebbe portare locali piovaschi perlopiù in montagna nel pomeriggio. Meno caldo».

La tendenza per inizio settimana, che coincide col principio di luglio: «Lunedì 1 e martedì 2 luglio: tempo variabile, in parte soleggiato la mattina. Annuvolamenti più consistenti nelle ore pomeridiane che porteranno rovesci sparsi o temporali»