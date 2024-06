Un giardino in piazza Repubblica a Varese per i 250 anni della Guardia di Finanza

In piazza Repubblica a Varese ora il giardino intorno alla statua è dedicato alla Guardia di Finanza: una targa assegna infatti alle fiamme gialle, nel 250esimo anniversario della loro costituzione, la piccola area verde nella grande piazza del centro.

La solenne cerimonia, avvenuta nella mattina del 26 giugno 2024, ha visto anche i discorsi del comandante provinciale della guardia di Finanza Crescenzo Sciaraffa, che ha definito una pena corretta, per chi commetti reati finanziari, di sequestrare i beni illecitamente ottenuti: «Perchè si sa cosa sconta un ladro o un rapinatore, ma si sa meno di queste persone che creano un danno enorme per la collettività e lo stato, e utilizzano pezzi di carta, come le fatture false, come armi» E invece i danni che provocano, pur facendo meno notizia, hanno un impatto fortissimo: «Fa notizia il ladro che ruba qualche centinaio di euro, ma spesso chi ne sottrae milioni con le frodi non ha la stessa evidenza, provocando un danno molto maggiore».

Dal gennaio 2023 al maggio scorso le Fiamme Gialle varesine hanno comunicato notizie per ipotesi di reati economico-finanziari, di profitti ritenuti responsabilmente illeciti per 310 milioni di euro. Nello stesso periodo hanno eseguito decreti di sequestro preventivo per 90 milioni di euro in disponibilità finanziarie, mobiliari ed immobiliari. Inoltre, sono stati monitorati in chiave preventiva i partecipanti a 87 procedure di appalto per un importo di circa 110 milioni di euro, e sempre in chiave preventiva l’utilizzo del percorso di analisi pre-investigativa ha portato a 144 controlli nei confronti di persone fisiche, imprese e liberi professionisti che hanno movimentato crediti fittizi per 22 milioni di euro.

Oltre a lui hanno parlato anche il Prefetto Salvatore Pasquariello, che ha letto un messaggio del ministro dell’interno Piantedosi, e il sindaco Davide Galimberti: «Di solito si appongono targhe in ricordo di persone o eventi. La scelta di rendere omaggio alla Guardia di Finanza non è un ricordo, in questo caso, ma un invito affinché chi è impegnato a garantire i principi costituzionali e la legalità continui a farlo, con il supporto anche della cittadinanza – ha detto il sindaco di Varese spiegando la scelta del luogo – Chi passerà da qui e vedrà la targa intitolata alle Fiamme gialle, riceverà un monito: che vengano sempre rispettati i valori costituzionali e la legalità».

Nel corso dell’evento sono stati letti inoltre i messaggi del Comandante generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro, e del presidente Sergio Mattarella. Infine, sono stati premiati anche alcuni militari che si sono distinti particolarmente nell’anno.

A benedire la targa che da oggi sarà custodita nel parco, è stato don Franco Gallivanone, vicario episcopale di Varese. A svelarla, invece, la garante dei diritti dell’infanzia Laura Caruso, insieme alle autorità.