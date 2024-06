Milioni e milioni di euro restituiti ai cittadini: i dati 2023-2024 della Guardia di Finanza varesina

Sono impressionanti i numeri forniti dalla Guardia di Finanza varesina in occasione del 250esimo anniversario delle Fiamme Gialle a Varese.

Nel 2023 e nei primi cinque mesi del 2024, la Guardia di Finanza di Varese, guidata dal generale Crescenzo Sciaraffa, ha eseguito oltre 20 mila interventi ispettivi e 1.447 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese che ha riportato ai cittadini milioni e milioni di euro, e che è destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

89 GLI EVASORI TOTALI “SCOVATI”

Le attività ispettive hanno consentito di individuare 89 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco (molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico) e 113 lavoratori in “nero” o irregolari.

Scoperti, inoltre, 16 casi di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte, a manipolazioni dei prezzi di trasferimento, a residenze fiscali fittizie e all’illecita detenzione di capitali oltreconfine.

I soggetti denunciati per reati fiscali sono 427, 13 dei quali arrestati. Sono stati inoltre segnalati all’Agenzia delle entrate crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica inesistenti o ad elevato rischio fiscale, nonché sequestrati beni profitto dell’evasione e delle frodi fiscali, per un valore di quasi 50 milioni di euro.

Sono state avanzate 79 proposte di cessazione della partita Iva e di cancellazione dalla banca dati Vies, nei confronti di soggetti economici connotati da profili di pericolosità fiscale. Sono stati 53 gli interventi in materia di accise e a tutela del mercato dei carburanti. 476 sono, invece, i controlli doganali sulle merci introdotte sul territorio nazionale in evasione d’imposta, contraffatte o in violazione delle norme sulla sicurezza. Le attività di contrasto al contrabbando hanno portato al sequestro di quasi 4500 kg di tabacchi lavorati esteri, alla denuncia di 109 soggetti e a un arresto.

140 DENUNCIATI PER AVER FRODATO SUL REDDITO DI CITTADINANZA

Sul fronte della spesa pubblica nazionale, nello stesso periodo, sono stati effettuati 600 interventi, di cui 140 in tema di reddito di cittadinanza e di nuove misure di inclusione e di supporto per la formazione e il lavoro.

Sono state eseguite 33 indagini in tema di spesa pubblica al cui esito sono stati denunciati 237 soggetti con l’accertamento di danni erariali per oltre 3.5 milioni di euro.

Crescente è la collaborazione sul territorio con la Procura europea, con la quale sono state sviluppate 10 indagini che hanno portato alla denuncia di 9 responsabili e all’esecuzione di sequestri per oltre 15 milioni di euro. In tema di appalti, sono state monitorate procedure di affidamento e modalità di esecuzione delle opere e servizi per oltre 35 milioni di euro.

L’azione del Corpo nel contrasto ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, svolta facendo leva sulle peculiari potestà investigative che connotano la polizia economico-finanziaria e sviluppando indagini strutturate, di natura tecnica, finanziaria e patrimoniale, volte a ricostruire le regie criminali e il ruolo dei soggetti coinvolti, ha portato alla denuncia di 61 soggetti.

QUASI 100MILA PRODOTTI CONTRAFFATTI SEQUESTRATI A MALPENSA

In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 23 interventi, che hanno portato alla denuncia di 41 persone, di cui 2 arrestate, e alla proposta di sequestro di beni per un valore di circa 3.5 milioni di euro ed al sequestro di beni per circa 4.5 milioni di euro.

Sono stati investigati oltre 581 flussi finanziari sospetti generati dagli operatori del sistema di prevenzione antiriciclaggio. È proseguita poi l’azione del Corpo nel contrasto ad ogni forma di abusivismo bancario e finanziario, realizzate prevalentemente mediante canali telematici e sempre più innovativi strumenti digitali, con la denuncia di 19 soggetti.

Ai confini terrestri e marittimi sono stati eseguiti 4.241 controlli sulla circolazione della valuta, per movimentazioni transfrontaliere relative a quasi 50 milioni di euro, accertando 2.493 violazioni.

In materia di reati fallimentari sono stati svolti 22 interventi che hanno portato alla denuncia di 52 soggetti di cui 5 in stato di arresto, le proposte di sequestro di ammontano a oltre 13 milioni di euro mentre il valore delle distrazioni accertate è di oltre 25 milioni di euro. In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 19 soggetti, che hanno portato all’applicazione di provvedimenti di sequestro, confisca e amministrazione giudiziaria per un valore di quasi 8 milioni di euro. Sono stati eseguiti, poi, 500 accertamenti a seguito di richieste pervenute dai Prefetti della Repubblica, la maggior parte dei quali riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia.

I Reparti dipendenti dal Comando Provinciale hanno poi sequestrato, in territorio nazionale ed estero, 1.500 chilogrammi. di sostanze stupefacenti, in prevalenza costituite da cocaina (kg 157), hashish (Kg 31) e marijuana (kg.450), denunciando all’Autorità Giudiziaria 268 soggetti (di cui 48 in stato di arresto) e segnalandone 105 ai Prefetti. Sul versante della tutela del mercato dei beni e dei servizi, sono stati eseguiti 285 interventi, sviluppate 57 deleghe dell’Autorità Giudiziaria e denunciati 144 soggetti. Grazie a tali attività sono stati sottoposti a sequestro, specie a Malpensa, quasi 100 mila prodotti contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy, non sicuri e in violazione della normativa sul diritto d’autore.