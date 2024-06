Un nuovo pulmino per la Croce d’Argento di Saronno. Al via la campagna per la ricerca di sponsor

Trasformare la pubblicità in solidarietà. È l’obiettivo che si prefigge il progetto “Pulmino amico”, promosso da Alter Srl in collaborazione con il Comune di Saronno e la Croce d’Argento. L’iniziativa è stata presentata mercoledì 26 giugno in municipio a Saronno, alla presenza dell’assessore ai Servizi Sociali Ilaria Pagani, dei rappresentanti di “Pulmino amico” e della sezione di Saronno di Croce d’Argento.

Obiettivo del progetto è quello di donare alla Croce d’Argento Saronno, che ha sede nell’edificio gestito dalla fondazione Casa di Marta e che opera sul territorio da circa 50 anni, un nuovo pulmino per effettuare il trasporto di persone diversamente abili.

Il pulmino verrà acquistato attraverso l’adesione di sponsor, che potranno applicare il proprio logo sulla carrozzeria dei mezzi “Pulmino amico”. L’associazione saronnese potrà usufruire in comodato d’uso gratuito per 2 anni + 2 anni a costo zero del veicolo, adeguatamente attrezzato per il trasporto di persone diversamente abili.

Partirà quindi in questi giorni la campagna tra le aziende saronnesi per cercare sponsor volenterosi di sostenere il progetto: «Entro fine anno speriamo poter consegnare il mezzo a Croce d’Argento» spiegano da Pulmino amico.

Il mezzo avrà un costo di circa 42 mila euro. Ogni azienda potrà affittare uno spazio sulla carrozzeria del veicolo e contribuire così all’acquisto e al mantenimento del veicolo. «Facciamo da ponte tra le esigenze del pubblico e il mondo del privato» continuano da Progetto amico. A gestire il veicolo saranno i volontari di Croce d’Argento, associazione con sede a Saronno e a Limbiate e che ha già all’attivo una ventina di mezzi tra ambulanze e auto attrezzate.

«La cosa importante in questa collaborazione è proprio l’interazione tra pubblico, privato e privato sociale – dichiara l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Saronno Ilaria Pagani -. Come amministrazione stiamo portando avanti strategie che possano far interagire le diverse realtà proprio per favorire e accompagnare le persone più fragili».

Contemporaneamente verrà donato alla città di Saronno un defibrillatore esterno automatico, che verrà posizionato in centro città, «stiamo ragionando su dove posizionarlo» precisa l’assessore Pagani.