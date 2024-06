Una App guida la visita al Museo Diocesano: dal 27 giugno uno strumento digitale a servizio dell’arte

Smartphone in mano non solo per fotografare le opere custodite nel Museo Diocesano di Milano ma per essere guidati un una visita speciale grazie all’App GeoArte che traccia un percorso di visita attraverso 45 capolavori del museo. Dal 27 giugno infatti i visitatori hanno uno strumento in più per immergersi nella collezione, grazie a un progetto realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo.

L’App, gratuita e scaricabile tramite il QRcode stampato sui pannelli informativi del Museo, attinge da un archivio digitale appositamente progettato e realizzato, proponendo un percorso di visita che tocca 45 opere tra le più importanti della collezione permanente, come i dipinti di Bergognone, Simone Peterzano, Giulio Cesare Procaccini, il Morazzone, Francesco Hayez; le sculture di Lucio Fontana e oggetti di arredo liturgico, quali la preziosa capsella di San Nazaro.

Il percorso è integrato con una Mappa interattiva su touchscreen, posta lungo l’itinerario di visita, che approfondisce i luoghi di provenienza delle opere della collezione permanente, con una specifica attenzione alle chiese e alla loro storia, rinsaldando così il legame tra l’istituzione milanese e il territorio diocesano. Il touchscreen utilizza come l’App i dati raccolti e sarà di conseguenza aggiornato costantemente con nuove informazioni, immagini e altri contenuti, che col tempo integreranno le oltre 150 opere già mappate, al fine di fornire una geografia quanto più ampia possibile delle loro zone di provenienza.

Un’occasione in più per visitare uno dei Musei più importanti di Milano che ospita fino al 13 ottobre la mostra Robert Capa. L’opera 1932-1954, a cura di G. Bauret, con oltre 300 opere, selezionate dagli archivi dell’Agenzia Magnum Photos, che vuole rivelare il temperamento e le sfaccettature di un personaggio passionale e sfuggente, insaziabile e forse mai pienamente soddisfatto, che non esitava a rischiare la vita per i suoi reportage.

Milano, Museo Diocesano Carlo Maria Martini

Piazza Sant’Eustorgio, 3, Milano

T +39 02 89420019

Il sito