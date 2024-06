Un’altra stagione positiva per la PGS Aurora di Busto Arsizio

“Finestagione” è la rubrica di VareseNews che dà spazio al racconto dell’attività delle società dilettantistiche, amatoriali e giovanili del territorio. Chi desidera pubblicare il proprio resoconto può inviare un testo (massimo 4mila battute) a sport@varesenews.it corredato da una o più fotografie (massimo 8, almeno una orizzontale). L’iniziativa è sostenuta dagli Istituti Scolastici Superiori Paritari “Olga Fiorini & Marco Pantani” di Busto Arsizio.

Galleria fotografica Finestagione: Aurora Busto Arsizio 4 di 8

Si sono appena conclusi i campionati provinciali di pallavolo delle P.G.S. di Varese, e la società Aurora di Busto Arsizio può ritenersi soddisfatta.

Le sue cinque squadre hanno ottenuto risultati soddisfacenti: la Libera Femminile “Senior” (costituita, a dispetto del nome, da ragazze giovanissime) e la Libera Mista ”Tonic” hanno disputato un buon campionato, dimostrando tutto il loro impegno e il loro valore, anche contro squadre molto più esperte.

La Femminile Senior, al primo anno nella categoria maggiore, al termine del campionato invernale è riuscita a qualificarsi per la fase regionale, uscendo ai sedicesimi di finale. Più sfortunato il campionato primaverile, durante il quale la Senior ha dovuto affrontare diverse squadre con parecchia esperienza nella categoria. Il futuro appare comunque roseo, considerando il potenziale di queste ragazze poco più che ventenni che cominceranno il prossimo campionato con diversi nuovi innesti.

La Mista Tonic, new entry di questa stagione in casa Aurora, ha affrontato sia il campionato invernale che quello primaverile a testa alta, riuscendo a cogliere alcune importanti vittorie. I ragazzi e le ragazze della Tonic hanno giocato sempre col sorriso sulle labbra, concentrandosi sullo stare insieme e sul divertirsi: i risultati sicuramente arriveranno.

La Libera Mista “Gin” dopo un ottimo campionato primaverile è riuscita ad approdare ai quarti di finale provinciale, dove è stata però sconfitta dalla forte compagine di Cedrate. Gli esperti ragazzi della Gin hanno condotto i due campionati stagionali con grande impegno e determinazione, cercando in ogni modo di sopraffare la spietata concorrenza; in provincia infatti ci sono diverse squadre che hanno dato filo da torcere all’Aurora. I risultati positivi però non sono mancati, e sicuramente nella prossima stagione la Mista Gin farà di tutto per raggiungere nuovamente obiettivi prestigiosi, come il terzo posto provinciale del 2022.

L’under 18 e la Libera Femminile “Junior” sono invece riuscite a qualificarsi per le semifinali; la prima non è riuscita a superare lo scoglio della Pallavolo Lonate Pozzolo, la seconda invece è riuscita a conquistare la finalissima.

Gli atti finali della manifestazione si sono svolti domenica 9 giugno 2024; entrambe le squadre sono uscite vittoriose dai rispettivi confronti. Ciò ha dunque permesso all’under 18 di salire sul gradino più basso del podio, dopo un ottimo secondo posto dello scorso anno. Le giovanissime ragazze della squadra si sono ben comportate per tutta la stagione, approdando ai sedicesimi di finale regionale e conquistando quasi tutte le partite nell’invernale e 8 vittorie in 8 gare nel primaverile.

La Libera Femminile Junior ha invece ottenuto il primo posto, in una finale molto combattuta contro le concittadine della P.G.S. Santi Apostoli. Per questa squadra si tratta del terzo successo provinciale consecutivo, un piccolo record nei campionati P.G.S. della nostra provincia.

Con una formazione quasi invariata, che ha visto solo alcuni innesti di valore negli ultimi 2 anni, la Libera Junior è quindi salita sul gradino più alto del podio anche quest’anno, dopo le affermazioni nel 2022 e nel 2023. La vittoria del 2024 ha consentito di conquistare un successo davvero straordinario, per come è maturato: la squadra ha ottenuto una serie di 24 successi su 25 gare disputate, con l’unica sconfitta subita nel corso del campionato regionale, concluso comunque con l’approdo tra le migliori 16 squadre della regione. Costanza, impegno e voglia di vincere divertendosi sono stati gli ingredienti di questa stagione trionfale.

Ma nessun risultato sarebbe stato possibile senza tutte le persone che ruotano attorno ai nostri atleti: allenatori e vice allenatori, dirigenti, arbitri e refertisti, tifosi, presidente, vicepresidente e tutto il Consiglio Direttivo della grande famiglia della P.G.S. Aurora. Un grazie enorme a loro, ed un brindisi a questi ed altri successi!