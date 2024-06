Undici seggi a Vivere Rescaldina e cinque a CambiaRescaldina: ecco il nuovo consiglio comunale

Dopo le elezioni che ha portato alla conferma di Gilles Ielo come sindaco di Rescaldina con il 49,28% dei voti, confermando per il terzo mandato consecutivo al timone del paese la civica Vivere Rescaldina, prende forma – salvo rinunce – anche il nuovo consiglio comunale del paese tra volti nuovi e riconferme.

Le elezioni amministrative hanno assegnato undici seggi a Vivere Rescaldina, la lista che si è imposta nella competizione elettorale, mentre CambiaRescaldina, che ha ottenuto il 47,04% dei consensi, occuperà cinque banchi; nessun seggio per la civica di Mauro De Candia, che ha comunque preannunciato l’intenzione di rimanere attiva sulla scena politica cittadina anche dall’esterno.

A supporto del primo cittadino fresco di riconferma prenderanno posto in consiglio comunale per Vivere Rescaldina Massimo Gasparri, il più votato della maggioranza entrante con 191 preferenze, Katia Pezzoni (161 voti), Gianluca Crugnola (121 voti), Barbara Maffé (113 voti), Anita Boboni (112 voti), Emanuele Colombo (111 voti), Matteo Moschetto (86 voti), Francesca Biasutti (84 voti), Luigi Di Lello (81 voti), Rosario Vitolo (77 voti) e Massimo Lipari (68 voti). Siederanno invece tra i banchi di CambiaRescaldina il candidato sindaco non eletto Luca Perotta, Paolo Magistrali, che con 263 preferenze è risultato il candidato consigliere più votato della tornata elettorale, Andrea Turconi (199 voti), Matteo Longo (174 voti) e Rosalba Turconi (153 voti).

Già presentata la giunta, che dovrebbe essere nominata già martedì 11 giugno. Braccio destro di Ielo, che terrà per sé le deleghe all’Urbanistica e alla Città dei bambini, come già preannunciato sarà Gianluca Crugnola: a lui andranno le deleghe a Bilancio, Personale, Affari generali e Sport. Insieme a lui ci saranno Matteo Moschetto, che si occuperà di Lavori pubblici, Illuminazione, Acqua pubblica e Igiene urbana, e Rosario Vitolo, con delega alla Protezione sociale, ovvero Servizi sociali, Polizia Locale e Protezione Civile. Chiudono la squadra di giunta del sindaco Katia Pezzoni, cui andranno le deleghe a Cultura, Pari opportunità e Legalità, e Loredana Pigozzi, che si occuperà di Istruzione e Partecipazione. Ognuno dei consiglieri eletti, inoltre, avrà una delega specifica, con le materie che non saranno oggetto di assegnazione che rimarranno in capo al sindaco.