Varese terra di moto per tutto il mese di giugno

Sono ben 4 gli eventi che animeranno i prossimi weekend per gli amanti dei motori, partendo da “Varese ti mette in moto” il grande evento per gli amanti delle due ruote la cui edizione 2024 si terrà all’Ippodromo il 15 e il 16 giugno.

ARRIVA ALL’IPPODROMO “IL PIÙ GRANDE PARCO GIOCHI GRATUITO DI MOTO”

Giunto alla quarta edizione, “Varese ti mette in moto” è un evento (Nel sito ufficiale è considerato “Il più grande parco giochi gratuito di moto”) che sta entrando ormai nella tradizione ed è fortemente voluto dal comitato “Varese Terra di Moto”, che rappresenta decine d’aziende del Varesotto, produttrici di moto e accessori, oltre a team e moto club di casa nostra, impegnati sia nello sport nazionale sia scuole di guida sicura, e dall’Asd Varesina Motoclub Ditraverso con l’obiettivo di unire le eccellenze locali su due ruote e promuovere la cultura motociclistica.

All’Ippodromo nel weekend si potranno trovare mostre ed esposizioni statiche delle Case produttrici, ma soprattutto tante prove pratiche, test ride ed eventi spettacolari legati al mondo delle moto, come maxienduro, supermoto e flat track. Sarà inoltre possibile partecipare a scuole di guida per bambini e adulti.

«Una caratteristica di quest’anno sarà l’attenzione alla sicurezza: guidati dall’hashtag #sebevinonguidi distribuiremo a tutti un bracciale usa e getta, che verrà tagliato quando sarà bevuto dell’alcol: questo segnerà la fine delle prove pratiche, che non si possono effettuare dopo aver bevuto».

Gli ingressi all’ippodromo sono comunque del tutto gratuiti, e saranno aperti sabato 15 dalle 14 alle 23 e domenica 16 dalle 10 alle 18.30. Maggiori informazioni su www.vareseterradimoto.it.

UN GIRO IN MOTO CON I CARABINIERI

È arrivato alla terza edizione, e si candida ad essere una bella tradizione, anche il motogiro organizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo. ANC Varese l’ha organizzato per domenica 16 giugno, con partenza dall’Ippodromo, dove sarà in corso Varese ti mette in moto, e ritorno all’Ippodromo.

Scortati dalle moto di carabinieri e polizia, sarà un’occasione per 150 – tanti sono stati lo scorso anno, un numero che intendono replicare – di passare una bella giornata in moto e fare del bene: i proventi delle iscrizioni infatti saranno devoluti all’associazione ‘Il Millepiedi’ che da 25 anni, con 17 educatori, opera in sede e tra S. Fermo e Morosolo a favore di una novantina di disabili, dai 18 ai 65 anni. La donazione è destinata al progetto Il Mille all’ora sostenuto anche dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto. Dalle 9.30 iscrizioni e partenza (ore 10.15) toccando Ponte Tresa, Luino (dove verrà offerto un aperitivo), Portovaltravaglia, Valcuvia, tornando poi all’ippodromo.

TORNA IL RADUNO DELLE MV AGUSTA, PER VERI APPASSIONATI

Il secondo fine settimana per appassionati di due ruote è quello del 22 e 23 giugno, con regia affidata al Moto Club Internazionale MV Agusta, Cagiva club e Gruppo Strada.

Il sabato sarà la giornata del motogiro tra Cascina Costa di Samarate e Schiranna, i due poli storici della casa motociclistica oggi controllata da Ktm: la partenza è alle 14, con ritrovo sul piazzale Leonardo a Cascina Costa a partire dalle 13.30 eaccesso al piazzale della fabbrica solo per le moto MV Agusta. Il rientro è libero, al massimo per le 16. Domenica, dalle 9 alle 18, passerella a tutto motore delle rosse MV e delle Magni, divise per modelli, nel ricordo delle imprese di Gianfranco Bonera, presente all’evento. Fiore all’occhiello della giornata sono anche le lezioni di moto terapia: in sella disabili ed istruttori di No Barriers. Street food e punti di ristoro vari sono assicurati per tutta alla durata della manifestazione, e sarà possibile anche visitare il museo Agusta Leonardo.

GRAN FINALE IN CITTA’ A QUATTRO RUOTE

Il mese di giugno a-tutto-moto terminerà con uno show sabato 29 e domenica 30 con la Coppa dei Tre Laghi e Varese-Campo dei Fiori. La gara classica di auto storiche – che nacque cronoscalata per le due ruote, sin dal 1922 – vedrà la moto storica come simbolo di successo di artigianato ed industria del nostro territorio, dal 1885 ad oggi.

Con collezionisti in sella la moto avrà ruolo d’apripista, il sabato, dalla partenza al match race serale, tra piazza Monte Grappa e via Marcobi chiuse al traffico: a curare la regia della kermesse il club Vams guidato da Angelo De Giorgi e Enrico Brugnoni.