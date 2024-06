Verso l’Italian Bowl: gli Skorpions Varese vanno in caccia della finalissima

Fine settimana di semifinali per l’Italian Football League: tra sabato 15 e domenica 16 giugno andranno in scena le due sfide che decideranno chi saranno le contendenti il prossimo 29 giugno allo stadio “Benelli” di Ravenna, nel XLIII Italian Bowl.

Un dejavù rispetto al 2023, con le stesse quattro protagoniste: Panthers Parma, Guelfi Firenze, Dolphins Ancona e Skorpions Varese. Ma questa volta sono i varesini a partire favoriti dopo una stagione senza macchia, conclusa con 8 vittorie e neanche una sconfitta. I ragazzi di coach Nick Holt hanno ben chiaro l’obiettivo e allo stesso tempo sanno che perdere ora significherebbe buttare via quanto di buono fatto per tutta la stagione.

L’appuntamento per gli Skorpions è per sabato 15 giugno (ore 17.30) al “Franco Ossola” contro i Panthers Parma. L’anno scorso gli emiliani riuscirono a battere i grigiorossi e andarono poi alla conquista del titolo. Questa volta sono i Ryan Griffin e compagni ad avere il fattore campo a favore e cercheranno di non farsi sfuggire l’occasione.

In campionato contro i Panthers non fu una sfida semplice: solo nel finale gli Skorpions riuscirono a ribaltare il risultato e portarsi a casa la vittoria (leggi qui). Ci si aspetta anche in questo caso una sfida equilibrata e giocata sui dettagli per arrivare all’appuntamento più importante della stagione.