Via alla serie Endurance tricolore: tre vetture di Nova Race a Vallelunga

Prende il via nel fine settimana (14-16 giugno) da Vallelunga la serie Endurance del Campionato Italiano Gran Turismo (CIGT), una delle due sulle quali è articolata la massima competizione tricolore a ruote coperte (l’altra è la Sprint che ha già visto la disputa di due tappe).

Sul circuito romano saranno 35 le vetture impegnate nelle diverse categorie su cui è articolata la prova del CIGT e in griglia di partenza ci saranno anche tre equipaggi allestiti da Nova Race, la scuderia che ha sede a Jerago con Orago pronta a schierare due Honda e una Mercedes tutte in versione GT3. Con un pilota varesino su ciascuna vettura.

Il titolare del team, Luca Magnoni, sarà al volante della Honda NSX Acura numero 77 affiancato da Massimo Ciglia e Rodolfo Massaro; vettura omologa per il gallaratese Felice Jelmini (all’esordio in Nova Race) che condividerà l’abitacolo Vincenzo Scarpetta e Marco Butti sulla #55. Torna invece nel CIGT l’altro varesino, Alessandro Marchetti che porterà i colori del progetto “Race to Donate” sulla Mercedes Amg #28 accanto a Roberto Ferri e Andrea Bodellini. L’equipaggio di Jelmini concorre per la classifica GT3 Pro-Am, quelli di Magnoni e Marchetti per la GT3 Am.

Il primo week end della stagione Endurance si aprire oggi (venerdì) con due turni di prove libere (ore 12.15 e 17.45), a cui farà seguito la terza sessione nella mattinata di sabato (ore 11.50). Sabato pomeriggio (dalle 18.35) i tre turni di prove ufficiali che determineranno la griglia di partenza della gara di 3 ore in programma domenica dalle 15.30.