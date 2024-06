Vota per scrivere il futuro di Crosio della Valle

“Non sarà il mio voto a fare la differenza”. No, il tuo singolo voto no. Ma il tuo voto sommato a tutti gli altri voti, sì.

Il voto ci dà un esempio bellissimo: il suo potere, la sua forza si amplificano nell’unione. Un voto da solo può fare poco forse, ma insieme a tutti gli altri determina invece il destino di un paese.

E allora quanto può valere il tuo voto per Crosio della Valle l’8 e il 9 giugno? Un’amministrazione composta da persone del paese, che conoscono da vicino la realtà in cui vivono e se ne occupano come fosse la loro casa. Una sala polifunzionale in cui ospitare serate culturali, eventi, iniziative. Una particolare attenzione per la mobilità dolce, con una riqualificazione e un ampliamento delle piste ciclopedonali esistenti. Un parchetto fitness per allenarsi all’aria aperta. Il verde pubblico tagliato, curato, manutenuto. Dei nuovi giochi al parchetto.

La lista è lunga, potete consultare il programma completo del gruppo Insieme per Crosio sulle nostre pagine social.

Non votate perché è un dovere.

Non votate perché se non si raggiunge il quorum del 40% l’unico scenario possibile è il commissariamento. Votate perché Crosio della Valle è il vostro paese e voi scegliete consapevolmente di scriverne il futuro.

