45ª Festa del Bosco Alpina a Castronno: Un weekend di tradizione e divertimento

La 45ª edizione della Festa del Bosco Alpina si terrà dal 5 al 7 luglio presso il “Bosco degli Alpini” in località Cascinazza a Castronno. Organizzata dal Gruppo Alpini Castronno, la festa promette un ricco programma di eventi e intrattenimenti per tutta la famiglia, accompagnati da un’ampia offerta gastronomica.

Programma dell’evento:

Venerdì 5 luglio:

Ore 19:00: Birra e griglia

Ore 21:00: Intrattenimento musicale

Sabato 6 luglio:

Ore 19:00: Cena alpina

Ore 21:00: Revival anni ’60/’70

Domenica 7 luglio:

Ore 11:15: Alza bandiera

Ore 11:30: Santa Messa al Bosco Alpini

Ore 12:30: Pranzo alpino e proseguimento della festa

Ore 19:00: Cena alpina

Ore 20:30: Serata danzante

Durante tutta la festa, sarà in funzione lo stand gastronomico che offrirà specialità culinarie tipiche. La manifestazione rappresenta un’importante occasione per la comunità locale di ritrovarsi e celebrare la tradizione alpina con momenti di convivialità e intrattenimento. Non mancate a questo appuntamento annuale che promette divertimento e buona compagnia in uno scenario suggestivo come quello del Bosco degli Alpini.