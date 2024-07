A Biandronno l’opposizione denuncia: “Nel primo consiglio comunale siamo stati zittiti dal sindaco”

Clima avvelenato durante il primo consiglio comunale di Biandronno uscito dal voto del 8 e 9 giugno scorso.

Dopo il giuramento del sindaco Massimo Porotti riconfermato alla guida del paese, la tensione è salita quando ha preso la parola Pietro Parola, capogruppo d’opposizione. In un comunicato la sua lista “Biandronno Più” contesta l’atteggiamento del sindaco.

«Venerdì sera primo consiglio comunale. Abbiamo ascoltato il discorso di insediamento del Sindaco con attenzione e rispetto. Il Sindaco ha potuto illustrare le sue iniziative. Ci ha raccontato dei suoi 5 anni precedenti di amministrazione e ha presentato le linee programmatiche, parlando di un paese che non risponde alla realtà. E’ il suo pensiero non lo condividiamo ma lo rispettiamo. Ciò che invece è stato inaccettabile, non solo per noi ma per il numeroso pubblico in sala, è stato quanto accaduto quando il nostro consigliere ha preso la parola. Da subito il Sindaco ha reagito con sonore risate all’intervento, interrompendolo numerose volte prima di chiederne l’interruzione, perché a suo giudizio fuori tema, accusandolo di essere un “anarchico”. Il Sindaco aveva appena finito di parlare di confronto, ma il confronto si basa anche nel saper ascoltare opinioni diverse.

Non siamo minimamente intimoriti da questo atteggiamento, continueremo a proporre le nostre idee, istanze che i cittadini ci hanno chiesto di sostenere. Grazie ancora ai nostri elettori , vi invitiamo a partecipare alla vita politica del paese, partecipando ai consigli e interagendo con noi per portare in consiglio le vostre istanze.

I consiglieri del gruppo Biandronno più».

Il testo contestato affermava: