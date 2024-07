A Castellanza un concerto tributo a Lucio Battisti

L’Associazione La Nostra Voce, con il patrocinio del comune di Castellanza e all’interno del cartellone di “Estate in città 2024”, propone per sabato 27 luglio alle 21.30 in Piazza Castegnate, di fronte alla biblioteca, un concerto tributo a Lucio Battisti, ad ingresso libero e gratuito.

Ad esibirsi sarà Exodus – Tributo a Battisti, una band costituita da sei musicisti di Milano e Brianza, provenienti da importanti esperienze musicali. Il gruppo propone un concerto live nel quale vengono eseguiti i più importanti e

conosciuti brani del sodalizio Battisti-Mogol: uno show professionale e coinvolgente, della durata di oltre due ore.

La band, la più conosciuta Battisti Tribute Band della Lombardia, si esibisce per Comuni, Pro Loco, associazioni, teatri, nonché i più importanti locali dove si propone musica rigorosamente dal vivo. È stata invitata numerose volte in importanti eventi a tema sul territorio nazionale dedicati a Lucio Battisti e si è esibita in varie occasioni su prestigiosi palcoscenici, come ad esempio il Carroponte di Milano.