A Cazzago Brabbia chiude la Trattoria della Rosa dopo un secolo di attività

Il cartello è apparso sulla porta della “Trattoria della Rosa” e per molti cazzaghesi, e non solo, è stato un colpo al cuore.

Lo storico locale, che esiste da più di cento anni, ha chiuso le porte e spento i fornelli. “Chiuso per cessata attività – si legge nel cartello scritto a mano – Ringraziamo la gentile clientela per la fiducia e l’affetto di questi anni. Dopo 16 anni di sacrifici e duro lavoro. Ricordatevi non è un addio ma un arrivederci (altrove)”.

Queste parole, firmate dai titolari Marzia e Diego insieme ad Antonella, Alberto, Barbara e i piccoli Gabriele e Giacomo, segnano, al momento, la fine di un’era.

La Trattoria della Rosa non era solo un ristorante, ma un punto di riferimento per la comunità locale. Non tanto per i turisti, ma per chi vive a Cazzago Brabbia e nei paesi circostanti, rappresentava un luogo accogliente dove gustare i piatti tipici della cucina varesina, con un’attenzione particolare al pesce di lago. Il locale, diviso in una sala bar e una sala ristorazione, poteva ospitare fino a 25 coperti e organizzava anche piccoli ricevimenti e serate di degustazione.

La chiusura della trattoria segna la fine di un capitolo, ma come suggerisce il cartello, Marzia e Diego, con i genitori che li hanno affiancati in questa avventura, trasferiranno l’attività altrove.

I cittadini di Cazzago Brabbia hanno commentato con dispiacere la chiusura della trattoria, decisione che nasce, a quanto pare, da un mancato accordo con il proprietario della struttura.

Eppure Diego e la moglie Marzia non avevano mollato neppure durante il periodo del lockdown: avevano approfittato del periodo di chiusura per ristrutturare il locale. Lo avevano ridipinto, lo avevano reso più accogliente e soprattutto avevano deciso di trasformare la trattoria anche in una pizzeria, che il piccolo paesino sul lago di Varese non aveva.

Ora resta da capire se la chiusura della trattoria sia definitiva, in quel caso Cazzago perderebbe davvero un “luogo simbolo”.