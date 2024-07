A Como scontro fra auto e bus di linea, tra i feriti un bimbo di 9 anni

C’è anche un bambino di 9 anni tra i feriti in un incidente stradale avvenuto a Como martedì mattina attorno alle 9.

I vigili del fuoco sono stati chiamati per un intervento di soccorso tecnico urgente in via Anzani angolo via Palestro per incidente stradale tra una vettura ed un autobus di linea.

I feriti, come riportano fonti sanitarie, sono 4. Sul posto anche la polizia locale per definire la dinamica. Pesanti i danni per l’auto, andata danneggiata nello schianto contro il bus di linea.

I feriti sono stati soccorsi in codice giallo da due mezzi del 118.