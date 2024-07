A Laveno Mombello al via la riqualificazione di Via Pellico. I lavori nel weekend

Hanno preso avvio venerdì 5 luglio in via Silvio Pellico i lavori di radicale risanamento del manto stradale, che si svilupperanno sino a via Sauro, angolo via Buozzi e che sono frutto di un lungo iter negoziale tra Amministrazione Civitas e Cartiera Merati.

L’intervento, complesso perché richiederà la manomissione dell’intera via per il contestuale posizionamento di una condotta dell’acqua, prevede l’intero rifacimento del sottofondo stradale, il controllo e ripristino degli scarichi delle acque meteoriche, la realizzazione di dissuasori in asfalto e il posizionamento degli stalli di sosta in modo alternato sui due lati stradali per obbligare una velocità ridotta dei mezzi.

Per ridurre al minimo i disagi, spiega l’amministrazione comunale, i lavori si svolgeranno dal venerdì, a partire dalle ore 16.00, alla domenica, alle ore 18.00, per circa 12 settimane (indicativamente sino a fine settembre in relazione alle condizioni atmosferiche). Nei giorni di lavorazione la strada sarà chiusa per singoli tratti di circa 30 metri e accessibile ai soli residenti, secondo modalità già comunicate nel corso di una apposita riunione che ha avuto luogo con i residenti interessati lo scorso 24 giugno.

Al termine dell’intervento in via Sauro, e indicativamente entro il mese di ottobre, verranno riasfaltate totalmente via Pellico (per la parte interessata dai lavori), via Sauro e via Diaz. Le società che hanno effettuato in precedenza delle manomissioni del manto stradale provvederanno invece al ripristino dello stesso in via Luini (dall’8 al 10 luglio), via Fortino, via Miralago e via Gaggetto – zona parcheggi (dal 10 al 12 luglio). Durante i lavori la viabilità sarà gestita da sensi unici alternati con impianto semaforico o moviere. Gli interventi di manutenzione potranno subire modifiche nella pianificazione qualora le condizioni meteorologiche non ne consentissero l’esecuzione.

Sono inoltre in programma ulteriori interventi di manutenzione di alcune altre vie tra le più compromesse nell’intero territorio del Comune di Laveno Mombello. Le date di intervento verranno comunicate non appena sarà ultimato l’iter di programmazione con le ditte incaricate.