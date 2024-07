A Luino strade chiuse, saldi estivi e tante attrazioni per una serata di svago e solidarietà

(A cura di Confcommercio Ascom Luino)

Il rinvio dei fuochi d’artificio a domenica 30 giugno è stato accompagnato da una buona dose di fortuna: il meteo, finalmente clemente, ha regalato una bella sera d’estate, soprattutto senza pioggia né vento. E in questa “pazza” estate, meteorologicamente parlando, non è poco. Tante le persone accorse in città per assistere ai fuochi, gremito il parco a lago.

Archiviati i fuochi, adesso il comitato organizzatore, formato da Comune, Parrocchia, Nuova Pro Loco Città di Luino, Gruppo Commercianti e Confcommercio Ascom Luino, sta lavorando per il prossimo evento, in programma sabato 6 luglio 2024.

Dalle 17.00 le vie centrali di Luino (via Xv Agosto, un tratto di via Sereni, via Veneto) saranno chiuse al traffico veicolare e, a partire dalle 20.00, varie attività animeranno il centro cittadino: musica e balli latino-americani con Salsanueva, mercatini di hobbisti e produttori locali, spettacoli per bambini, artisti di strada, Dj set, esposizione di auto e moto, truccabimbi.

La Musica Cittadina di Luino, dalle ore 21.00, si esibirà invece all’esterno di Palazzo Verbania con il concerto ‘Note sull’acqua’, mentre l’associazione Fazzoletti Bianchi di Luino, impegnata nella lotta alla pedofilia e agli abusi, organizzerà nel piazzale ex Svit (accanto a via Veneto) una manifestazione per raccogliere fondi da destinare alle proprie attività benefiche.

Sarà anche presente uno stand gastronomico e dalle 17:00 verrà promosso ‘Un palco per i giovani’, contest musicale per giovani talenti emergenti: chi lo vincerà potrà partecipare alle selezioni di Sanremo giovani. Inoltre, verranno promossi spettacoli e animazione per bambini con Le Stringhe Colorate e ospite speciale della giornata sarà l’influencer Giulia Sara Salemi.

In occasione poi della prima giornata dei saldi i negozi saranno aperti e si potrà approfittarne per acquisti scontati. In ultimo, dalle 21.00, l’ASD Amici di Angelo organizzerà al Parco Ferrini un torneo di tennis – tavolo a scopo benefico: aperto a tutti, con quota di iscrizione di € 5,00. L’intero ricavato sarà devoluto per il sostegno ad Andrea Laraz.