A Luvinate un tavolo tecnico in Comune dopo i danni del maltempo

Anche a Luvinate il maltempo di venerdì 12 luglio ha lasciato il segno. Il comune ai piedi del Campo dei Fiori negli ultimi anni ha subito gli eventi meteorologici con allagamenti e danni. Sono state diverse le opere messe in campo negli ultimi anni, soprattutto nel territorio boschivo, per limitare i danni. Dopo l’ultima tempesta è stato convocato dal sindaco Alessandro Boriani un tavolo tecnico per fare il punto sugli interventi da compiere sul territorio.

«Lo straordinario maltempo del 12 luglio – si legge nella nota comunale – ha colpito ancora una volta il nostro territorio in modo importante. Il nuovo ponte di via San Vito (con i lavori iniziati questo inverno, proprio in vista dell’estate), le vasche di protezione, gli interventi di presidio spondali e sugli argini hanno funzionato, rallentando in parte l’effetto violento dell’acqua. Purtroppo in altri punti la montagna continua a manifestare tutta la sua fragilità, con l’attivazione di nuove colate detritiche e nuovi cedimenti strutturali. Questa mattina si é svolto un tavolo tecnico convocato dal Sindaco per fare il punto su danni, situazione dei cantieri in corso, priorità e urgenze, su cui lavorare fin da subito».