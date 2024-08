Danni maltempo a Luvinate, il consiglio comunale stanzia 200 mila euro

Il consiglio comunale di Luvinate ha deliberato il 20 luglio scorso lavori di pronto intervento di 200mila euro di lavoro di per i danni causati gli eventi meteorologici estremi del 12 luglio scorso nell’area del sentiero numero 10 nel Parco Campo dei Fiori. Il consiglio comunale ha così formalizzato nel bilancio comunale anche i lavori iniziati nella seconda parte di luglio, valutati urgenti e necessari dal Tavolo di lavoro convocato dal sindaco il 15 luglio per gestire le conseguenze più importanti del maltempo su Luvinate. (Foto: lavori sul ramo orientale del Tinella)

FRANA RAMO ORIENTALE TINELLA E VASCA DI PROTEZIONE

Una prima tranche di 100 mila euro è stata destinata al ramo orientale del Tinella per la sistemazione di una importante frana in zona acquedotto. Una seconda tranche di 100mila euro è stata investita nella gestione della vasca di protezione sopra il sentiero 10, tra Luvinate e Barasso, dove si é intervenuti per rimuovere terra e detriti scesi dal ramo occidentale del Tinella e ripristinare così la funzione della vasca, come presidio e in ottica preventiva per la comunità a valle.

I lavori sono in fase di conclusione.