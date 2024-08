Maltempo del 12 luglio, a Luvinate lavori urgenti sul ramo orientale del Tinella

Dopo l’alluvione di venerdì 12 luglio scorso ed il Tavolo Tecnico di lunedì 15 luglio promosso dal sindaco Alessandro Boriani con tecnici e referenti, la giunta di Luvinate ha approvato in urgenza nei giorni scorsi l’avvio di nuovi lavori per fare fronte alle criticità registrate ancora una volta sopra il sentiero 10 nel Campo dei Fiori.

GESTIONE NUOVA FRANA RAMO ORIENTALE TINELLA

Sul ramo orientale della valle del Tinella le piogge eccezionali (67.8 mm/h) avevano infatti attivato nuovi erosioni e franamenti lungo l’asta del fiume, nel tratto tra le quote da 525 mt a 540 mt. In particolare aveva subito destato una seria preoccupazione l’approfondimento d’alveo creatosi nel corso dell’ultimo evento estremo, che ha eroso le sponde in terra provocando un’estesa frana. Questo corpo di frana, costituito da materiale sciolto, ha un’altezza massima di circa 12 metri, una lunghezza di oltre 50 metri e una inclinazione di oltre 75 gradi. Il corpo di frana è attualmente ancora in arretramento e, in caso di nuovi eventi atmosferici significativi, potrebbe alimentare nuove colate detritiche o ostruire interamente l’alveo fluviale. I potenziali volumi movimentabili sono importanti, superiori a 200 mc. Per contrastare dunque questo rischio si è deciso di procedere con la realizzazione in tempi brevi di una protezione al piede delle sponde con massi ciclopici, consolidando il fondo fluviale con rivestimenti in massi, per un investimento di circa 100.000€. I lavori, iniziati due settimane fa, sono tuttora in corso e si concluderanno entro i primi giorni di settembre.

Si tratta del terzo cantiere in corso sul fronte prevenzione da rischio idrogeologico in corso: proseguono infatti i lavori per la realizzazione del nuovo ponte di via San Vito e i lavori tra il sentiero 10 e la zona Motta per il rafforzo di argini e costruzione briglie e controbriglie sempre negli alvei del Tinella.

IN AUTUNNO NUOVI TRE CANTIERI FORESTALI PER 500.000€

Nel frattempo si sta lavorando per l’autunno, quando partiranno tre nuovi cantieri, sempre nel Campo dei Fiori su Luvinate, sul fronte prevenzione ma a livello forestale, grazie anche all’attività di ASFO Valli delle Sorgenti . L’investimento economico sarà di circa 500.000€, in parte con risorse regionali e in parte europee, dopo l’aggiudicazione di un bando europeo da parte del Comune di Luvinate all’interno del progetto www.lifeclimatepositive.it. Se gli interventi idrogeologici sono straordinari, lavorare sulla foresta significa ritornare a prenderci cura della montagna a livello strutturale: una foresta sana e funzionante non solo aiuta l’ambiente ma protegge le comunità a valle.