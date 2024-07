A Solbiate Arno la 27esima edizione del Gran Premio dell’Arno

E’ iniziato il conto alla rovescia per il primo impegno organizzativo del 2024 della Società Ciclistica Carnaghese. Domenica 7 luglio a Solbiate Arno, nel Varesotto, andrà in scena l’edizione numero 27 del Gran Premio dell’Arno – Coppa d’Argento Comune di Solbiate Arno, gara nazionale per la categoria Juniores programmata sulla distanza di 124 chilometri, pari a dieci giri del Circuito dell’Arno, valida come prova del Gran Premio Baron F.W.R.

“Il nostro è un appuntamento classico per il ciclismo della categoria Juniores – afferma il presidente della Carnaghese Adriano Zanzi – ed è per questo che manteniamo inalterato il circuito di gara, quel Circuito dell’Arno che per due volte ha già assegnato in prova unica il titolo di Campione Italiano. Il ringraziamento va a tutte le squadre che anche quest’anno ci hanno accordato la loro fiducia e domenica prossima saranno presenti a Solbiate Arno per una nuova edizione della nostra competizione”.

Il programma di gara prevede le operazioni preliminari nella mattinata di domenica presso la Sala delle Associazioni in via Aldo Moro e la partenza alle ore 14, con l’arrivo previsto attorno alle ore 17.

Tra i numerosi premi in palio ci sono il Trofeo Riganti spa per la società del vincitore, la Coppa d’Argento Comune di Solbiate Arno e la medaglia d’oro Bruno Flossi per il vincitore, le Coppe Fadis spa e Noaw srl oltre ai riconoscimenti in ricordo di Luigi Benati, Lino Zucchi e Rino Colombo, il Trofeo FB Fratelli Bortolotti e il Trofeo Sergio e Valter Zucchi. Queste le squadre in gara nel 27esimo Gran Premio dell’Arno: A.R. Monex Pro Cycling Team (Messico), Adria Mobil (Slovenia), Alta Austria, Velo Club Lugano (Svizzera), Team Scap, Fortebracco, Team Vangi, Monsummanese, Team Ballerini, Gruppo Sportivo Stabbia, Team General System, Gruppo Sportivo Parmense, Team Spercenigo, Sandrigo Bike, Postumia, Rinascita Ormelle, Assali Steffen. Scuola Ciclismo Cene, Aspiratori Otelli, Biesse Carrera, 3B Academy, Supermercati Msssì, Pedale Casalese, Trevigliese, Capriolo, Fratelli Giorgi, G.B. Junior Team Pool Cantù, Club Ciclistico Canturino, Unione Ciclistica Bustese Olonia e Società Ciclica Fagnano Nuova. Info: sccarnaghese@libero.it.