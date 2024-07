Ecco le nuove attività “storiche” riconosciute dalla Regione Lombardia

Altre 54 attività “storiche” per la provincia di Varese individuate da Regione Lombardia che in tutto conferisce il riconoscimento di ‘Attività Storica e di Tradizione‘ ad altri 607 negozi, locali e botteghe artigiane che operano senza interruzioni da almeno 40 anni. Questa la suddivisione in base alle categorie: 311 negozi storici, 161 botteghe artigiane storiche, 135 locali storici. Si arricchisce dunque l’albo regionale delle attività storiche che ora comprende in totale 3.909 imprese.

I riconoscimenti sono stati deliberati dall’assessorato regionale allo Sviluppo economico presieduto da Guido Guidesi: «Il marchio – evidenzia Guidesi – simboleggia il grazie della Regione nei confronti di chi, col proprio lavoro quotidiano, rende grande la Lombardia e garantisce un presidio fondamentale per le comunità. Studiosi ed esperti dovrebbero analizzare la storia di queste piccole imprese per comprendere davvero dove nasce la forza economica e sociale della nostra terra. Si tratta di attività che nel corso dei decenni hanno saputo resistere e innovarsi nel segno della tradizione, spesso attuando con successo il ricambio generazionale. Regione Lombardia sarà sempre, con convinzione, dalla loro parte».

Alle attività storiche è dedicato un apposito sito internet (www.attivitastoriche.regione. lombardia.it) in cui sono riportate tutte le informazioni per richiedere il riconoscimento, i nomi e la descrizione delle attività già riconosciute.

NUMERI ATTIVITÀ STORICHE PER PROVINCE – Di seguito la ripartizione per province delle attività storiche riconosciute con l’ultimo decreto regionale, in base alle domande pervenute e approvate.

BERGAMO – 81 attività (30 botteghe artigiane storiche, 24 locali storici, 27 negozi storici)

BRESCIA – 98 attività (15 botteghe artigiane storiche, 20 locali storici, 63 negozi storici)

COMO – 43 attività (17 botteghe artigiane storiche, 11 locali storici, 15 negozi storici)

CREMONA – 37 attività (12 botteghe artigiane storiche, 7 locali storici, 18 negozi storici)

LECCO – 18 attività (5 botteghe artigiane storiche, 7 locali storici, 6 negozi storici)

LODI – 27 attività (7 botteghe artigiane storiche, 1 locale storico, 19 negozi storici)

MANTOVA – 53 attività (22 botteghe artigiane storiche, 10 locali storici, 21 negozi storici)

MILANO – 66 attività (15 botteghe artigiane storiche, 10 locali storici, 41 negozi storici)

MONZA B. – 83 attività (17 botteghe artigiane storiche, 15 locali storici, 51 negozi storici)

PAVIA – 18 attività (5 botteghe artigiane storiche, 5 locali storici, 8 negozi storici)

SONDRIO – 29 attività (5 botteghe artigiane storiche, 11 locali storici, 13 negozi storici)

VARESE – 54 attività (11 botteghe artigiane storiche, 14 locali storici, 29 negozi storici).