A Varese in tanti alla scoperta di Marco Polo con la Notte bianca del Lettore

“Un ottimo riscontro di pubblico per gli eventi della Notte bianca del Lettore – le parole dell’assessore alla Cultura Enzo Laforgia -. Sabato 6 luglio, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, la Biblioteca civica di Varese ha registrato una straordinaria partecipazione all’iniziativa, che dimostra ancora una volta la vivacità di questa nostra istituzione pubblica e l’entusiasmo e la dedizione di chi in questo luogo opera e lavora”.

Circa 500 persone hanno seguito gli 11 eventi articolati nell’intera giornata, dalla mattina alla notte, tutti dedicati alla tematica proposta quest’anno: Marco Polo ed il suo celebre racconto di viaggio. Presentazioni, attività laboratoriali, proposte musicali, azioni teatrali, e molto altro ancora sono state realizzate pensando ad ogni fascia di età e agli interessi più diversi. Una giornata intensa che si è chiusa intorno alla una di notte con un Salone Estenso da tutto esaurito grazie alla presenza dei rapper Lanz Khan e Claver Gold. Prima di loro lo spettacolo di Marina De Juli (foto sopra) sempre dedicato alla figura di Marco Polo.

“La città ha risposto con entusiasmo – prosegue Laforgia -. Ancora una volta la Biblioteca civica si svela come uno spazio aperto: luogo di conoscenza, intrattenimento e socializzazione. In attesa di altre iniziative e di altri progetti, che, come di consueto, si succederanno nel corso di tutto l’anno, la Biblioteca civica di Varese dà appuntamento per la prossima Notte bianca del Lettore all’estate del 2025″.