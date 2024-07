Ad Angera due serate a tema horror con il cinema di Aldo Lado e il festival di Charlie e VictorLazlo88

Weekend a tema horror ad Angera. Venerdì 12 e sabato 13 luglio la città sul Lago Maggiore ospiterà due serate a tema orrorifico tra cinema all’aperto e salotto culturale insieme ai content creator VictorLazlo88 e Charlie.

Il doppio appuntamento si terrà sul lungolago in Piazza Garibaldi, dove alle ore 21.30 di 12 luglio, all’interno della rassegna Esterno Notte, sarà proiettato La corta notte delle bambole di vetro, un film del 1971 diretto da Aldo Lado, celebre regista scomparso nel novembre 2023 dopo essersi ritirato proprio ad Angera.

La pellicola del cineasta, che VerbanoNews intervistò nel febbraio 2020 in occasione della pubblicazione di uno dei suoi ultimi romanzi, è considerata un classico del giallo italiano e racconta la misteriosa scomparsa di una giovane donna a Praga e le indagini del giornalista Gregory Moore, interpretato da Jean Sorel.

Il giorno successivo, sabato 13 luglio alle ore 20, si terrà l’incontro del Jumpscare Festival con Carlo Maria Baranzini (Charlie) e Mattia Ferrari (VictorLazlo88), content creator del Lago Maggiore – il primo è originario di Angera, il secondo di Arona – noti sul web per i loro approfondimenti cinematografici e della cultura pop su YouTube, Instagram e TikTok, incluso naturalmente l’horror. Durante l’evento, i due creativi uniranno le forze per discutere delle loro esperienze e delle ultime tendenze del genere, offrendo ai fan un’opportunità unica di interagire con loro in un contesto informale e conviviale. Un’occasione per un momento di scambio e di condivisione, arricchito dalla passione e dalla competenza dei due ospiti.

Entrambi gli eventi sono a partecipazione gratuita e si svolgeranno in un contesto suggestivo come il cosiddetto “pratone angerese”. In caso di maltempo, gli appuntamenti saranno spostati nella Sala Consiliare, con ingresso da via Cavour.