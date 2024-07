Ad Arcisate Sagra del pesce, sport e divertimento con “Atletica in festa”

Fine settimana all’insegna del divertimento e dello sport ad Arcisate dove l’Atletica Arcisate e GS Miotti con il patrocinio del Comune organizzano “Atletica in Festa” al Parco Lagozza.

Sabato 6 luglio a partire dalle 19 ci sarà la Sagra del pesce con tante specialità e musica per ballare. Dalle 18 gonfiabili per i bambini.

Domenica 7 luglio si potranno gustare le specilità di pesce (e non solo) alle 12 e alle 19 e ci saranno musica, balli e gonfiabili per i bambini. Sempre domenica si corre la 37ª edizione di “Quatar pass par Arcisà”, valevole per il Piede d’Oro oppure, per chi lo desidera, camminata-corsa non competitiva aperta a tutti con tre percorsi uno lungo di 9 km, uno ridotto di 4 km e un mini giro per bambini da 600 metri. Per tutti il ritrovo è al Parco Lagozza:partenza del mini giro alle 8.45 e partenza dei giri lungo e corto alle 9. Al termine le premiazioni.

Qui la locandina con tutti i dettagli della festa