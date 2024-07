Addio professor Ghiringhelli uomo di cultura e impegno sociale

Nella chiesa della Brunella a Varese famigliari, ex colleghi, ex studenti, amici e conoscenti hanno dato l’ultimo saluto a Livio Ghiringhelli, preside e uomo di cultura scomparso venerdì scorso all’età di 92 anni.

A officiare la messa Don Carlo Manfredi parroco della Brunella insieme Monsignor Franco Trezzi che aveva avuto il prof Ghiringhelli come preside di commissione all’esame di maturità nel seminario di Vengono e poi don Adriano Sandri della chiesa a Velate. La lettura è stata affidata a Luisa Oprandi che ha seguito l’opera incessante del professor Ghiringhelli, fino all’ultimo lucido nei suoi scritti e interventi.

Livio Ghiringhelli, uomo di cultura ma anche attento alla vita politica e sociale, è stato salutato dal mondo della scuola, presente numeroso tra ex colleghi a iniziare dal direttore dell’ufficio scolastico Giuseppe Carcano che lo ebbe anche come preside al Ferraris, e poi l’attuale dirigente del Cairoli Elisabetta Rossi dove Ghirirghelli trascorse 11 anni del suo incarico di preside. Tra i presenti anche l’ex preside del classico Daniela Tam Baj oe Giovanni Ballerini che al Cairoli iniziò la sua carriera dirigenziale come vice, l’attuale dirigente del Ferraris Marco Zago e tanti docenti ancora in servizio o ormai in pensione che ebbero in Ghiringhelli una guida autorevole e attenta.

Nei ricordi dei presenti, la proverbiale severità del professore è stata associata alla sua grande autorevolezza e a una cultura senza limiti: « non c’era materia su cui lui non avesse un’opinione».

Tra i banchi anche il sindaco di Varese Davide Galimberti, l’assessore ai servizi sociali Roberto Molinari e il senatore Alessandro Alfieri con cui Ghiringhelli condivise l’impegno politico nel PPI.

Seduta in fondo alla basilica della Brunella la famiglia peruviana che è stata accanto a Livio Ghiringhelli negli ultimi anni.