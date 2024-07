È morto il professor Livio Ghiringhelli preside dei licei Ferraris e Cairoli di Varese

Si è spento Livio Ghiringhelli preside del liceo Ferraris prima e per 11 anni del classico Cairoli tra il 1986 e il 1997. Uomo di grande cultura, è morto in ospedale dove era ricoverato in seguito a una caduta in casa. Avrebbe compiuto quest’anno 93 anni.

« La notizia della sua morte ci rattrista molto – commenta Salvatore Consolo Presidente degli Amici del Liceo Cairoli – è stata una figura molto importante, severo e autorevole. Lascia un vuoto in tutti noi».

Nella sua lunga carriera scolastica Livio Ghiringhelli ha diretto anche il liceo Manzoni sempre di Varese e il Pascoli di Gallarate.

Autore di numerosi studi sul modernismo, saggi di storia religiosa, di letteratura latina e sul movimento cattolico, nell’ultimo numero del 2023 del periodico degli amici del Cairoli, Livio Ghiringhelli aver firmato una lunga disamina della figura di Don Milani nel centenario della nascita riassumendo l’importante lascito del maestro della scuola di Barbina.

