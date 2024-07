Lunedì i funerali di Livio Ghiringhelli

I funerali del Prof. Livio Ghirnghelli si svolgeranno lunedì alle 15:30 presso la Chiesa della Brunella e poi a seguire inumazione al cimitero di Belforte. Sala del commiato S. Ambrogio a partire dal primo pomeriggio di oggi sabato e poi tutta la domenica.

La scomparsa di Ghirnghelli ha colpito molto tutta la comunità varesina. Preside del liceo Ferraris prima e per 11 anni del classico Cairoli tra il 1986 e il 1997. Uomo di grande cultura, è morto in ospedale dove era ricoverato in seguito a una caduta in casa. Avrebbe compiuto quest’anno 93 anni.

Sono tanti i “mondi” che in queste ore ricordano e piangono il professor Livio Ghiringhelli. Lascia qui la tua partecipazione