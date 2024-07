Il cordoglio del sindaco Galimberti e dei tanti “amici del prof” per la scomparsa di Livio Ghiringhelli

E’ grande il cordoglio per la scomparsa del professor Livio Ghiringhelli, che si è spento oggi all’età di 92 anni.

In serata il sindaco di Varese Davide Galimberti ha espresso il proprio personale dispiacere e quello della comunità varesina: «Il professor Ghiringhelli è stato una figura di rilievo nel panorama culturale varesino. È stato un punto di riferimento per moltissimi ragazzi e ragazze come docente e come preside dei licei scientifico e classico della nostra città. Attivo nell’impegno politico e apprezzato intellettuale, ha contribuito alla crescita culturale e sociale di Varese. Una perdita dolorosa per tutta la nostra città».

E tanti in città sono gli “amici del prof”, ex alunni, colleghi, amici che hanno accompagnato Ghiringhelli dagli anni della sua grande fatica per la dipartita della amata moglie, ma anche personalità della Varese della cultura e della politica che hanno percorso lunghi o brevi tratti di strada insieme a Livio Ghiringhelli.

Tanti i Rotariani, ma anche un gruppo di amici, tra i quali in primis il professor Oreste Piccinelli e la sua famiglia, la dottoressa Paola Bassani vedova Valcavi e quelli che chiamava “i miei nipoti acquisiti per affetto”: il dottor Marco Broggini e sua moglie Vanna Botta, l’ex senatore Paolo Rossi e Luisa Oprandi.

Attorno a loro una splendida famiglia di persone provenienti dal Perù – Rosy è la referente- che hanno offerto attenzione costante essendo anche qualificate a livello infermieristico.

«A nome di Marco, Vanna e Paolo dico che il prof per noi è sempre stato uno stimolo culturale nei più disparati ambiti: dalla teologia, alla filosofia, alla letteratura, alla musica e alle scienze oltre che alla politica – dice Luisa Oprandi – Solo alcuni mesi fa ci spiegava aspetti della fisica quantistica e da poco aveva pubblicato un nuovo libro di poesie. Se ne è andato silenziosamente e ci ha lasciato molto».