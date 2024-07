Al Borgo di Velate la Festa del Circolo Familiare

Sabato 27 e domenica 28 luglio riprende la tradizionale festa ospitata in Oratorio occasione per un buon pasto, con buona musica al fresco a mezza costa con vista del Sacro Monte e Campo dei Fiori

Nell’ambito delle iniziative estive nell’antico borgo di Velate torna la tradizionale Festa del Circolo Familiare. Dopo il periodo complicato del Covid e della scomparsa dello storico presidente Gianfranco Gilardi, a capo del gruppo di velatesi che ha rianimato il circolo negli anni 90, riprende la tradizionale festa ospitata in Oratorio occasione per un buon pasto, con buona musica al fresco a mezza costa con vista del Sacro Monte e Campo dei Fiori. La festa è finalizzata anche alla raccolta fondi per pareggiare le riduzioni di entrate dovute alle restrizioni Covid non compensate da alcun ristoro o riduzione di costo.

Il programma: pranzo del sabato dalle 12 a base di griglia, panini, bruschette, patatine ed insalate con ottimi vini e birre alla spina. Cena con varie specialità (risotto luganega e prosecco, fusi di pollo alla birra, polenta e cinghiale, tomino e speck e gorgonzola, buschette), non possono mancare ghiaccioli, gelati, profiterol, torte, fresche birre alla spina e prosecco dalle 19 alle 23.30 con accompagnamento musicale e karaoke condotto da Dj e maestro di musica. Domenica si prosegue ad oltranza per il pranzo dalle 12 e cena dalle 19.

Domenica alle 12.15 si terrà un momento di ricordo di Gianfranco Gilardi, il presidente che, insieme ad un gruppo di velatesi, ha riattivato e gestito il circolo e la sua funzione sociale (fino ad avere 200 famiglie associate) dalla metà degli anni novanta, riprendendolo in affitto dal comune, ristrutturandolo e dando in uso gratuito il piano terra alla Banda Edelveiss di velate e all’ ass. Combattenti. Il primo piano e la terrazza sono stati dati in gestione al Tower Pub come bar ristorante, unico esistente nel borgo. Gilardi aveva anche formato il gruppo dei volontari del circolo per attività di manutenzione del verde nell’area della torre del Fai, sul sentiero Noseda e altri che si diramano verso il parco del campo dei fiori. Per tanti anni si è organizzata la festa annuale e la castagnata del circolo in piazza Cordevole, apprezzate occasioni di aggregazione nel borgo con raccolta fondi per beneficenza e restauri. E’ stato invitato a presenziare anche il sindaco, oltre alle persone che vogliono ricordare Gianfranco, a seguire verrà offerto un aperitivo.

Dopo la scomparsa di Gianfranco Gilardi in periodo covid nel 2021, il testimone è passato al vicepresidente Giuliano Castelli che ringraziamo per aver condotto la cooperativa in quel periodo complicato.

Il rinnovo cariche di qualche mese fa ha eletto un nuovo consiglio composto da Baron Dario (presidente), Di Ronco Giancarlo (vice), Castelli Giuliano, Bianchi Carlo, Albizzati Claudio, Ghizzi Fiorenzo, Tonin Gigi, Tedeschi Tommaso, Gorri Alessandro, con l’intento di dare nuovo impulso a questa importante componente del borgo anche con la necessaria collaborazione ed il sostegno del Comune, proprietario dello stabile (fino al 1927 sede del Comune di Velate con Fogliaro e Rasa).