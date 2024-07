Al Kapannone dei libri di Angera il racconto dell’ultima volta in cui se n’è andato Pantani

Un fine settimana di bici e scrittori, nella zona di Ispra e Angera: nello stesso giorno della Mangia Bevi Bici 2024, domenica 14 luglio 2024, alle ore 18:00, il Kapannone dei Libri in Via Verdi 35, Angera (VA), si terrà la presentazione del libro collettivo “L’ultima volta che se n’è andato Pantani”.

Evento che si inserisce nell’ambito della mostra “Scrittori su due ruote”, un’ode al connubio tra letteratura e ciclismo, in corso al Kapannone. La presentazione vedrà la partecipazione del curatore, lo scrittore Gino Cervi, in dialogo con i giornalisti Lorenzo Franzetti e Guido P. Rubino, che condivideranno le loro riflessioni e aneddoti sul grande ciclista Marco Pantani e sul mondo del ciclismo in generale.

“L’ultima volta che se n’è andato Pantani” raccoglie le testimonianze e i ricordi di vari autori che hanno voluto rendere omaggio a uno dei più grandi ciclisti italiani. L’opera non è solo un tributo alla carriera sportiva di Pantani, ma anche un viaggio attraverso le emozioni, le sfide e i momenti indimenticabili che hanno segnato la sua vita. La narrazione si sviluppa in un intreccio di storie personali e analisi critiche, offrendo al lettore una visione completa e appassionante.

La manifestazione “Mangia Bevi Bici 2024”

L’evento si inserisce nel contesto della manifestazione “Mangia Bevi Bici 2024”, un’iniziativa che celebra il piacere del ciclismo abbinato alla scoperta enogastronomica del territorio. Originariamente prevista per il 6 luglio, la manifestazione è stata posticipata al 14 luglio 2024 a causa di condizioni meteorologiche avverse. La “Mangia Bevi Bici” è un’occasione unica per i partecipanti di godere delle bellezze paesaggistiche della Lombardia, pedalando attraverso due percorsi studiati per tutte le età e livelli di preparazione. Ogni tappa del percorso offre la possibilità di degustare prodotti tipici locali, trasformando la pedalata in un vero e proprio tour del gusto.

L’evento promuove uno stile di vita sano e attivo, combinando l’attività fisica con il piacere della buona tavola. È un’opportunità per famiglie, amici e appassionati di ciclismo di trascorrere una giornata all’aria aperta, immersi nella natura e nella cultura del luogo. Le tappe enogastronomiche includono degustazioni di vini, formaggi, salumi e altre specialità locali, attraverso i quattro ticket in altrettante tappe.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email mostre@lakasadeilibri.it o al numero 02.66989018.