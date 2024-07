Alla festa della Schiranna si analizza la vittoria laburista in Gran Bretagna

Giovedì 18 luglio, alle ore 21, presso l’area Feste della Schiranna, in via Vigevano 26 a Varese, si terrà la presentazione dell’instant book sulla vittoria laburista in Gran Bretagna “La quarta via” per approfondire l’origine di questo risultato e le conseguenze che avrà sulla politica britannica e sul futuro dell’Europa (nella foto il leader laburista Keir Starmer, foto Rwendland ).

Oltre agli autori – la deputata Pd Lia Quartapelle, il senatore Pd Filippo Sensi, il consigliere regionale Pd Pietro Bussolati e il giornalista e scrittore Pietro Castagno – sarà presente anche il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti.