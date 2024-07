Alla Festa dell’Unità della Schiranna Antonio Decaro e Alessandro Alfieri parleranno di autonomia differenziata

Antonio Decaro e Alessandro Alfieri apriranno il prossimo weekend della Festa dell’Unità alla Schiranna di Varese. Venerdì 26 luglio alle ore 18.45 l’eurodeputato e Presidente Anci e il senatore varesino del Partito Democratico si confronteranno sul tema: “Perché l’autonomia differenziata di Calderoli fa male anche al nord”.

L’evento si ricollega alla raccolta firme per dire NO alla riforma sull’autonomia differenziata, iniziata lo scorso sabato alla Festa della Schiranna. Durante tutta la festa ci saranno i banchetti per poter firmare.

La sera, alle 21.00, ospite il Sindaco Galimberti, ci sarà l’incontro “Le politiche del centrosinistra che stanno trasformando la Città di Varese”. Contestualmente, si terrà il concerto del gruppo varesino Astrobeats. Nato negli scorsi mesi, questa sarà la prima esibizione dal vivo della band che ci farà ballare e cantare sulle note energiche del punk, passando alla raffinatezza del funk, all’intensità dell’hard rock fino alle melodie coinvolgenti del pop rock.

Sabato 27 luglio dalle ore 21.00 ci sarà l’immancabile balera, sulle note di Kiappin e Lucia, e domenica 28 luglio dalle 18.30 il corso di ballo liscio aperto a tutte e tutti.

Nei tre giorni la cucina sarà aperta dalle 19.30 alle 21.30, il menù prevede anche l’immancabile risotto alla pescatora oltre alle intramontabili proposte e ai grandi classici (panino con la salamella, parmigiana, lasagne, ecc…)