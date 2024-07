Ancora una lite fra ubriachi la sera nel centro di Cuvio. I residenti: “Non ne possiamo più”

Lampeggianti e sirene appena cala la notte nel centro storico di Cuvio, esattamente nello stesso punto di qualche giorno fa e sempre per lo stesso motivo, una lite fra persone su di giri per l’alcool.

L’ultimo episodio si è consumato nella serata di lunedì, verso le 21.30 i via Piave per due persone venute alle mani. Si tratta di un punto preciso del paese, nel centro storico poco distante da un esercizio pubblico e nelle vicinanze del municipio.

Qui sono arrivati i carabinieri chiamati dai residenti per l’ennesima lite: ferito un uomo di 48 anni raggiunto da pugni e schiaffi poi trasportato in pronto soccorso a Cittiglio in codice verde. Niente di preoccupante sul piano sanitario, ma per placare gli animi sono dovuti intervenire i carabinieri della Stazione di Cuvio.

Come si accennava è il secondo episodio in pochi giorni: l’altro era avvenuto martedì 9 luglio e a quanto pare aveva visto coinvolto uno dei due litiganti dell’aggressione di lunedì sera.

Quanto avviene nelle stradine tranquille del paese comincia a preoccupare i residenti che sui social si sfogano: «Abbiamo paura, per favore qualcuno intervenga e faccia cessare queste liti per strada»