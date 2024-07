Anniversario dei 100 anni dalla fondazione della Società Cooperativa “La Nazionale” di Venegono Inferiore

Sabato 29 giugno 2024, a Venegono Inferiore, presso la Sede sociale della Società Cooperativa “La Nazionale” ar.l. in via Mauceri, 28, in occasione dell’Assemblea annuale ordinaria 2024, alla presenza di numerosi soci, si sono svolti i festeggiamenti per i 100 anni dalla fondazione.

All’evento è intervenuto l’avv. Claudio Marelli – Presidente regionale UN.I.COOP. Lombardia (Unione Italiana Cooperative https://www.unicoop.it/), alla quale la Società Cooperativa “La Nazionale” ar.l. è associata, il quale ha donato una targa commemorativa alla Società Cooperativa “La Nazionale” ar.l.. (vedi foto allegata).

L’ing. Edoardo Mauri – Presidente della Società Cooperativa “La Nazionale” ar.l. ha spiegato che lo scopo sociale della Coop. “La Nazionale” ar.l. è rispondere alla domanda di abitazioni in locazione fornendo ai propri Soci alloggi alle condizioni migliori rispetto a quelle del mercato.

L’avv. Marelli si è congratulato con la Coop. “La Nazionale” ar.l. per essersi saputa rinnovare nel tempo evolvendo da Soc. Coop. di consumo a Soc. Coop. edilizia, restando sempre nel solco della cooperazione.

Di seguito la storia della Soc. Coop. “La Nazionale” ar.l. così come riassunta dall’ing. Edoardo Mauri presidente della Soc. Coop. “La Nazionale” ar.l..

Ho il piacere di informarVi che lo scorso 29 febbraio 2024 sono decorsi 100 anni dalla nascita della Società Cooperativa “La Nazionale” ar.l., un secolo di attività a Venegono, un traguardo considerevole di cui essere fieri.

Infatti, la nascita dell’attuale Società Cooperativa “La Nazionale” ar.l. avvenne nei primi anni dopo la fine della Prima guerra mondiale allorquando un gruppo di venegonesi decise, nell’interesse comune, di unire le loro forze e fondare la “Società Cooperativa di Consumo ‘La Nazionale’ a responsabilità limitata, con sede a Venegono Inferiore, costituita il 29 febbraio 1924 per la durata di 30 anni, con atto del notaio Buffoli Vittorio rep. n. 31606 – Omologato dal Tribunale di Busto Arsizio con decreto del 17 marzo 1924. Depositato e trascritto il 28 giugno 1924, n. 647 registro d’ordine, n. 1750 registro Società”. Come recita lo Statuto “La Cooperativa si propone di acquistare e vendere ai Soci, ed anche al pubblico, generi alimentari e merci di uso domestico delle migliori qualità ed alle condizioni più convenienti possibili”. Come molti di voi ricorderanno “Il Circolone”, come era soprannominata la Cooperativa di Consumo “La Nazionale”, sorgeva proprio dove ora c’è la Sede sociale, era uno storico punto di riferimento per tutti gli abitanti di Venegono Inferiore ed era costituito dalla rivendita di generi alimentari, il circolo ricreativo con l’osteria-tavola calda e il campo per il gioco delle bocce; in seguito “Il Circolone” acquistò la prima televisione giunta in paese a cui era stato dedicato un apposito locale.

Il numero dei Soci era superiore a n. 600.

Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, avvicinandosi la scadenza inizialmente stabilita nello Statuto, gli stessi Soci si riunirono nuovamente affinché fosse “Prorogata la durata al 31 dicembre 1999 con delibera assembleare 23 aprile 1949 a rogito del notaio dottor Giani Giuseppe, rep. N. 11698/7560. Omologata dal Tribunale di Varese con decreto in data 12 maggio 1949. Depositata e trascritta il 19 maggio 1949, n. 728 registro d’ordine, n. 1668 registro Società”.

In quella stessa data, i medesimi Soci, consci dei risultati positivi ottenuti per il paese tramite la Società Cooperativa di Consumo “La Nazionale” ar.l. e dei problemi abitativi del dopoguerra, decisero di unire ulteriormente le loro forze per fondare una seconda Cooperativa, la “Società Cooperativa Edilizia ‘La Nazionale’ a responsabilità limitata a proprietà indivisa”, come da “Verbale a rogito Dr. Giani Notaio in Tradate in data 23 aprile 1949 N. 11698/7560 Repertorio, registrato a Varese il 9 maggio 1949 N. 2133 vol. 180, omologato dal tribunale di Varese con decreto in data 12 maggio 1949”, con durata fino al 31 dicembre 1999. Lo scopo di questa nuova Cooperativa era “L’acquisto di aree per la costruzione di case economiche e popolari per assegnarle in affitto ai Soci, …, alle condizioni migliori rispetto a quelle del mercato”.

L’ulteriore evoluzione della Società è avvenuta in data 21 gennaio 1997, quando, avvicinandosi il termine della durata societaria definita dai rispettivi Statuti, le due Cooperative, ovvero la “Società Cooperativa di Consumo ‘La Nazionale’ ar.l.” e la “Società Cooperativa Edilizia ‘La Nazionale’ ar.l.”, per poter migliorare il proprio operato, sono state fuse nell’attuale “Società Cooperativa ‘La Nazionale’ ar.l.” come definito dall’atto N. 25847/4597 di repertorio del notaio Dr. Giacomo Longo. La durata prevista della Società è fino al 31 dicembre 2100.

L’attuale Società Cooperativa “La Nazionale” ar.l. è proprietaria a Venegono Inferiore, in via Repubblica, 1, di n. 9 appartamenti e n. 8 box-auto e in via Mauceri, 28, di n. 3 appartamenti, n. 6 posti auto coperti e il salone della Sede Sociale.

Oggi la Società conta n. 94 Soci.

Cento anni di storia della Società Cooperativa “La Nazionale” ar.l. sono già trascorsi e ci auguriamo tutti che la Società possa in futuro festeggiarne almeno altrettanti!

Ing. Edoardo Mauri – presidente della Società Cooperativa “La Nazionale” ar.l.

Venegono Inferiore, 29 giugno 2024.